Bu sistem maliyeti yüzde 50 azalttı! Ezber bozan domates üretimi: 700 milyon lira...
BALIKESİR'de bu yıl üretime geçen tesiste yenilenebilir enerjiyle cam serada domates üretiliyor.
Yenilenebilir enerjiyle modern tarım teknikleri üzerinde çalışmalar yapan bir şirket tarafından, Beyköy Mahallesi mevkisinde 6 yıl önce yapımına başlanarak bu yıl üretime geçilen tesiste haftalık 50 tonu aşkın domates yetiştirilebiliyor.
Cam olarak tasarlanan 37 dönümlük tesisin çevresine konuşlandırılan iki rüzgar türbiniyle elde edilen enerji, seranın ısıtılmasının yanı sıra diğer elektrik ihtiyaçlarını karşılıyor.
Maliyet yüzde 50 düştü: Rüzgar türbinleri sayesinde seradaki enerji maliyetlerini doğal gaz gibi kaynaklara oranla yüzde 40-50 düşüren firma, önemli oranda tasarruf sağlıyor.
Firma böylece domatesi, bu tür sistemleri kullanmayan seralara göre daha ucuza üretebiliyor.