Bu şehirlere yatırım yapanlar yaşadı! İşte konut fiyatları en çok artan iller...
Türkiye genelinde kontu satış fiyatlarında yıllık değer değişimi yüzde 34,55 olarak gerçekleşti. Ortalama konut metrekare fiyatı 3 bin 22, ortalama konut fiyatı ise 392 bin 860 TL oldu.
Şehir:Şanlıurfa
Konut Satış Adedi: 1.759
Toplam Satış İçinde Payı (%): 2,2
Ortalama Metrekare Satış Fiyatı (TL/m2): 1.754
Ortalama Satış Fiyatı (TL): 274.050
Yıllık Değer Değişimi (%): 43,18
Geri Dönüş Süresi (yıl): 17
(Sıralama metrekare birim fiyatlarına göre en ucuzdan en pahalıya göre yapılmıştır.)
Şehir:Hatay
Konut Satış Adedi: 1.380
Toplam Satış İçinde Payı (%): 1,7
Ortalama Metrekare Satış Fiyatı (TL/m2): 1.902
Ortalama Satış Fiyatı (TL): 262.950
Yıllık Değer Değişimi (%): 32,08
Geri Dönüş Süresi (yıl): 21
Konut Satış Adedi: 1.695
Toplam Satış İçinde Payı (%): 2,1
Ortalama Metrekare Satış Fiyatı (TL/m2): 1.971
Ortalama Satış Fiyatı (TL): 302.280
Yıllık Değer Değişimi (%): 29,59
Geri Dönüş Süresi (yıl): 27
Şehir: Malatya
Konut Satış Adedi: 650
Toplam Satış İçinde Payı (%): 0,8
Ortalama Metrekare Satış Fiyatı (TL/m2): 1.981
Ortalama Satış Fiyatı (TL): 310.080
Yıllık Değer Değişimi (%): 28,8
Geri Dönüş Süresi (yıl): 23