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Bu şehirlere yatırım yapanlar yaşadı! İşte konut fiyatları en çok artan iller...

Bu şehirlere yatırım yapanlar yaşadı! İşte konut fiyatları en çok artan iller...

Türkiye genelinde kontu satış fiyatlarında yıllık değer değişimi yüzde 34,55 olarak gerçekleşti. Ortalama konut metrekare fiyatı 3 bin 22, ortalama konut fiyatı ise 392 bin 860 TL oldu.

Bu şehirlere yatırım yapanlar yaşadı! İşte konut fiyatları en çok artan iller...

Şehir:Şanlıurfa

Konut Satış Adedi: 1.759

Toplam Satış İçinde Payı (%): 2,2

Ortalama Metrekare Satış Fiyatı (TL/m2): 1.754

Ortalama Satış Fiyatı (TL): 274.050

Yıllık Değer Değişimi (%): 43,18

Geri Dönüş Süresi (yıl): 17

(Sıralama metrekare birim fiyatlarına göre en ucuzdan en pahalıya göre yapılmıştır.)

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Bu şehirlere yatırım yapanlar yaşadı! İşte konut fiyatları en çok artan iller...

Şehir:Hatay

Konut Satış Adedi: 1.380

Toplam Satış İçinde Payı (%): 1,7

Ortalama Metrekare Satış Fiyatı (TL/m2): 1.902

Ortalama Satış Fiyatı (TL): 262.950

Yıllık Değer Değişimi (%): 32,08

Geri Dönüş Süresi (yıl): 21

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Bu şehirlere yatırım yapanlar yaşadı! İşte konut fiyatları en çok artan iller...

Konut Satış Adedi: 1.695

Toplam Satış İçinde Payı (%): 2,1

Ortalama Metrekare Satış Fiyatı (TL/m2): 1.971

Ortalama Satış Fiyatı (TL): 302.280

Yıllık Değer Değişimi (%): 29,59

Geri Dönüş Süresi (yıl): 27

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Bu şehirlere yatırım yapanlar yaşadı! İşte konut fiyatları en çok artan iller...

Şehir: Malatya

Konut Satış Adedi: 650

Toplam Satış İçinde Payı (%): 0,8

Ortalama Metrekare Satış Fiyatı (TL/m2): 1.981

Ortalama Satış Fiyatı (TL): 310.080

Yıllık Değer Değişimi (%): 28,8

Geri Dönüş Süresi (yıl): 23

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