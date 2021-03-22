Bu şehirlere yatırım yapanlar yaşadı! İşte konut fiyatları en çok artan iller...

Şehir:Şanlıurfa

Konut Satış Adedi: 1.759

Toplam Satış İçinde Payı (%): 2,2

Ortalama Metrekare Satış Fiyatı (TL/m2): 1.754

Ortalama Satış Fiyatı (TL): 274.050

Yıllık Değer Değişimi (%): 43,18

Geri Dönüş Süresi (yıl): 17

(Sıralama metrekare birim fiyatlarına göre en ucuzdan en pahalıya göre yapılmıştır.)