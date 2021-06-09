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Bu şehirlerde yatırım yapanlar yaşadı! İşte kendini en hızlı amorti eden iller listesi

Bu şehirlerde yatırım yapanlar yaşadı! İşte kendini en hızlı amorti eden iller listesi

TÜRKİYE genelinde konut yatırımının en hızlı döndüğü iller belli oldu. En kısa 18 yılda amorti edilirken, en uzun amorti süresi 31 yıl olarak açıklandı. İşte o liste...

Bu şehirlerde yatırım yapanlar yaşadı! İşte kendini en hızlı amorti eden iller listesi

Şehir: Muğla

Ortalama Metrekare Satış Fiyatı (TL/m2): 7.771

Ortalama Fiyat (TL): 897.000

Geri Dönüş Süresi (Yıl): 31

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Bu şehirlerde yatırım yapanlar yaşadı! İşte kendini en hızlı amorti eden iller listesi

Şehir: Kayseri

Ortalama Metrekare Satış Fiyatı (TL/m2): 2.038

Ortalama Fiyat (TL): 316.800

Geri Dönüş Süresi (Yıl): 28

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Bu şehirlerde yatırım yapanlar yaşadı! İşte kendini en hızlı amorti eden iller listesi

Şehir: Aydın

Ortalama Metrekare Satış Fiyatı (TL/m2): 4.169

Ortalama Fiyat (TL): 513.940

Geri Dönüş Süresi (Yıl): 27

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Bu şehirlerde yatırım yapanlar yaşadı! İşte kendini en hızlı amorti eden iller listesi

Endeksa verilerine göre Şehir: Trabzon

Ortalama Metrekare Satış Fiyatı (TL/m2): 2.399

Ortalama Fiyat (TL): 363.040

Geri Dönüş Süresi (Yıl): 27

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