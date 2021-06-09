Bu şehirlerde yatırım yapanlar yaşadı! İşte kendini en hızlı amorti eden iller listesi
TÜRKİYE genelinde konut yatırımının en hızlı döndüğü iller belli oldu. En kısa 18 yılda amorti edilirken, en uzun amorti süresi 31 yıl olarak açıklandı. İşte o liste...
Şehir: Muğla
Ortalama Metrekare Satış Fiyatı (TL/m2): 7.771
Ortalama Fiyat (TL): 897.000
Geri Dönüş Süresi (Yıl): 31
130
Şehir: Kayseri
Ortalama Metrekare Satış Fiyatı (TL/m2): 2.038
Ortalama Fiyat (TL): 316.800
Geri Dönüş Süresi (Yıl): 28
230
Şehir: Aydın
Ortalama Metrekare Satış Fiyatı (TL/m2): 4.169
Ortalama Fiyat (TL): 513.940
Geri Dönüş Süresi (Yıl): 27
330
Endeksa verilerine göre Şehir: Trabzon
Ortalama Metrekare Satış Fiyatı (TL/m2): 2.399
Ortalama Fiyat (TL): 363.040
Geri Dönüş Süresi (Yıl): 27
430