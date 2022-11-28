Bu seferki başka olacak La Nina kışı kapıda haftaya başlıyor hazır olun donacağız!
Soğuk havalar iyice kendini hissettirmeye başladı. Yurdun doğusundan kar yağışı giriş yaptı. İstanbul'da ne zaman kar yağacak diye bekleyenlere ise uyarıyı Meteoroloji uzmanı Orhan Şen yaptı. Aman dikkat edin kar yağışı kapıda. İstanbul'da bu seneki kar yağışı geçen seneyi unutturacak La Nina kışı geliyor, donacağız
Yurdun doğusunda kar yağışı başladı ve birçok kenti esit aldı. Peki son günlerde havanın iyice soğuduğu İstanbul'da beklenen kar yağışı ne zaman başlayacak. Merak edilen soruya Meteoroloji uzmanı Orhan Şen cevap verdi! İstanbullular hazır olun, La Nina kışı geliyor donacağız...
Aralık'ta başlıyor Ocak'ta bastıracak
Pastırma sıcaklarının ardından havalar soğudu ve bir çok ilimize mevsimin ilk karı yağdı. Büyükşehirlere ne zaman kar yağacağı merak edilirken CNN Türk Meteoroloji uzmanı Orhan Şen, "İstanbul'a ne zaman kar yağacak?" sorusuna yanıt verdi. Yakın bir tarihi işaret eden Şen, Ocak ayında ise yoğun kış şartlarının örüleceğini söyledi.
Hava durumu uyarıları Meteoroloji’den peş peşe gelirken, önümüzdeki dönemin daha soğuk ve sert geçeceği ifade ediliyor. Bazı uzmanlar ise ülkemizde yoğun soğuklar getirecek 'La Nina''nın etkili olacağını ifade ediyor. İşte yurdumuzdaki günlük hava durumu raporu ve İstanbul'a karın yağacağı tarih...
Bu illere yeni uyarı
Ülkemizin güney, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege ile akşam saatlerinden sonra Batı Akdeniz, gece saatlerinde K. Maraş, Osmaniye, Hatay, Malatya, Adıyaman, G. Antep, Kilis ve Ş. Urfa çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak.