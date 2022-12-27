Bu 'sarışın' polisin dibinde 1 milyon euro çaldı! Almanya onu konuşuyor: İnsan avı başlatıldı
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ALMANYA'da bir kadın, polisin dibinde 1 milyon euro'luk vurgun yaptı. Alman polisi 42 yaşındaki Mirnesa S. isimli kadının yakalanması için 'insan avı' başlattı.
Almanya'da nakit para nakil şirketinde çalışan 42 yaşındaki Mirnesa S., polislerin burnunun dibinden 1 milyon euro çalarak kayıplara karıştı.
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Olay, Alman medyasına bomba gibi düştü. Mirnesa'nın çalıştığı döviz şirketinden parayı ekim ayında çaldığı ve ardından da kayıplara karıştığı öğrenildi.
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Evi karakolun dibinde
Mirnesa'nın evinin karakola yalnızca 250 metre uzakta olması ise sosyal medyada gündem konusu oldu.
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Yetkililerden yapılan açıklamaya göre Mirnesa'nın evi uzun süredir boş ve kendisiyle ilgili onlarca farklı yerden ihbar geldi.
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