Bu sahillerde yüzmek gerçekten cesaret istiyor! Dünyanın en tehlikeli sahilleri
Sıcak yaz tatillerinde serinlemek için kendimizi plajlara atıyoruz. Belki de bizi bekleyen tehlikelerden bihaberiz. İşte size sahillerde bekleyen tehlikeler. Dev köpek balıkları. örümcekler, karıncalar saldırdığında ölümcül olabiliyor. Ayrıca bol bol zehirli deniz anası bulunuyor.
Fraser Adası sahili, Avustralya
Büyüleyici görüntüsüyle adeta cennetten bir parçaymış izlenimi veren Fraser sahilinde, ölümcül örümcekler yer alıyor. Üstelik bu sahilde bulunan deniz anaları da oldukça zehirli...
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İskelet sahili, Namibya
İskelet Sahili'nde, birçok deniz canlısının iskeleti bulunduğu için, sahilde gezerken yada denize girerken, ciddi yaralanmalar yaşayabilirsiniz.
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Broome sahili, Avustralya
Broome sahilinde oldukça zehirli denizanaları yaşar.
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Hanakapiai sahili, Havaii
Hanakapiai sahilindeki dev dalgalar yüzünden her yıl onlarca insan boğularak hayatını kaybediyor.
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