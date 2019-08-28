Bu sahillerde yüzmek gerçekten cesaret istiyor! Dünyanın en tehlikeli sahilleri

Bu sahillerde yüzmek gerçekten cesaret istiyor! Dünyanın en tehlikeli sahilleri

Sıcak yaz tatillerinde serinlemek için kendimizi plajlara atıyoruz. Belki de bizi bekleyen tehlikelerden bihaberiz. İşte size sahillerde bekleyen tehlikeler. Dev köpek balıkları. örümcekler, karıncalar saldırdığında ölümcül olabiliyor. Ayrıca bol bol zehirli deniz anası bulunuyor.

Bu sahillerde yüzmek gerçekten cesaret istiyor! Dünyanın en tehlikeli sahilleri - Sayfa 1

Fraser Adası sahili, Avustralya

Büyüleyici görüntüsüyle adeta cennetten bir parçaymış izlenimi veren Fraser sahilinde, ölümcül örümcekler yer alıyor. Üstelik bu sahilde bulunan deniz anaları da oldukça zehirli...

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Bu sahillerde yüzmek gerçekten cesaret istiyor! Dünyanın en tehlikeli sahilleri - Sayfa 2

İskelet sahili, Namibya

İskelet Sahili'nde, birçok deniz canlısının iskeleti bulunduğu için, sahilde gezerken yada denize girerken, ciddi yaralanmalar yaşayabilirsiniz.

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Bu sahillerde yüzmek gerçekten cesaret istiyor! Dünyanın en tehlikeli sahilleri - Sayfa 3

Broome sahili, Avustralya

Broome sahilinde oldukça zehirli denizanaları yaşar.

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Bu sahillerde yüzmek gerçekten cesaret istiyor! Dünyanın en tehlikeli sahilleri - Sayfa 4

Hanakapiai sahili, Havaii

Hanakapiai sahilindeki dev dalgalar yüzünden her yıl onlarca insan boğularak hayatını kaybediyor.

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