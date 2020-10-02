Bu sabahtan itibaren başladı! İşte Whatsapp'ın yeni bombası
WhatsApp, uzun yıllardır beklenen bomba özelliğini nihayet kullanıma sundu.
Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp neredeyse her gün yeni bir özellikle gündeme geliyor. İşte kullanıcıların uzun zamandır istediği bir özellik gündemde WhatsApp'ta grup mesajlaşmalarının yoğunluğundan sıkılanların uzun zamandır beklediği özellik sonunda yayınlandı.
WhatsApp, sürekli yaptığı güncellemeler sayesinde kullanıcı deneyimini bir üst seviyeye çıkarmaya çalışıyor. Bu çalışmalarda kullanıcı geri bildirimleri de büyük rol oynuyor.
Sohbeti sessize alma özelliği bulunan uygulama, bu özelliğine uzun zamandır beklenen yeni bir seçenek ekledi.
Daha öncesinde 8 saat, 1 hafta ve 1 yıla kadar konuşmayı sessize alma seçeneği bulunurken, yeni güncellemeyle birlikte 1 yıl sessize alma kaldırılarak bunun yerine "sonsuza kadar" seçeneği getirildi.