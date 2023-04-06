Bu saate çok dikkat edin: İstanbul'a kuvvetli yağış geliyor! Meteoroloji uzmanları uyardı

Meteoroloji'ye göre ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Bitlis, Antep, Kilis, Siirt, Adıyaman ve Diyarbakır çevrelerinin yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.