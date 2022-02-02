Bu saate aman dikkat! 'Unutmayın' diyen Dinçer Güner uyardı: 2 Şubat 2022 günlük burç yorumları...
Astroloji uzmanı Dinçer Güner Twitter hesabından takipçilerine önemli uyarılarda bulundu. Astroloji yazarı Murat İpek 2 Şubat 2022 burç yorumları yazdı.
Yaptığı tahmin ve uyarılarla dikkatleri üzerinde toplayan astroloji uzmanı Dinçer Güner çarşamba günüyle ilgili uyarılarda bulundu.
İşte Dinçer Güner'in uyarıları...
Bugün Ay 13:59'a kadar boşlukta olacak. Bu saate kadar önemli işlerinizi denk getirmemeye bakın, havada, askıda kalabilir, çözüme ulaşmaz, sonuç elde etmek zordur. Özellikle Kova burcunda boşlukta olacağından; sosyal planlar, teknik ve dijital işler daha çok etkilenebilir 13:59'dan sonra ise Balık burcuna geçiş yapacak. daha hassas, fedakar, koşulları ve şartları çabuk kabullenebildiğimiz zamanlardır.
Aldanmaya ve kandırılmaya açığız, aman dikkat. Hayal gücümüz süperella çalışır, ilham melekleri her yanımızda olur, sezgiler foradır. Romantik ortamlar yaratmak, partnerle küslük durumları var ise ortamı yumuşatıp yanaşmak için harika günlerdir. Fazla merhametli iyi niyetli özelliklerimiz daha çok ön plana çıkar, yalnızlık ihtiyacı da artar, rahatsız edilmek istemeyiz pek.
Çok çabuk kırılabiliriz, en olmadık söze lafa alınabiliriz, ota suya ağlayabiliriz, hassasızdır çünkü. Alkol tüketiminin arttığı zamanlardır ama unutmayın bu günlerde alkol daha çabuk etki eder, çabuk kafayı buluruz. Ciddi işler yapmak, ciddi işlere başlamak için uygun değildir, bir türlü toparlanmak, organize olmak zorlaşır, dağılırız. Mantıklı düşünmek, kararlar almak zordur, hislerinizle yolunuzu bulmaya çalışın, her şey mantık değil arkadaşlar.