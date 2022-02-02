Bu saate aman dikkat! 'Unutmayın' diyen Dinçer Güner uyardı: 2 Şubat 2022 günlük burç yorumları...

Çok çabuk kırılabiliriz, en olmadık söze lafa alınabiliriz, ota suya ağlayabiliriz, hassasızdır çünkü. Alkol tüketiminin arttığı zamanlardır ama unutmayın bu günlerde alkol daha çabuk etki eder, çabuk kafayı buluruz. Ciddi işler yapmak, ciddi işlere başlamak için uygun değildir, bir türlü toparlanmak, organize olmak zorlaşır, dağılırız. Mantıklı düşünmek, kararlar almak zordur, hislerinizle yolunuzu bulmaya çalışın, her şey mantık değil arkadaşlar.