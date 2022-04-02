Bu saate aman dikkat! 166 yıl sonra ilk kez olacak felaketler kapıda: Dinçer Güner Hande Kazanova burç yorumları...

Ağzınızdan çıkana çok dikkat: Ve bunların hepsi gerçekleşebilir! Bu yüzden de birazdan yazacağım saat aralığında özellikle aklınızdan, zihninizden ne geçirdiğinize ve hatta ağzınızdan çıkana çok dikkat! Çünkü gerçekleşebilirler!