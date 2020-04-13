Bu resim olmamış biraz edep! Pınar Altuğ öpüşme pozuyla olay oldu

"Bu resim hiç olmamış biraz edep": Başarılı oyuncunun sevenleri çiftin bu özel günlerini kutlarken, bir takipçisi herkesin tepkisini çeken bir yorum yaptı. Altuğ’un tercih ettiği fotoğraf üzerinden hareket eden takipçisi şunları yazdı: “Ülke ve dünya bu haldeyken bu resim hiç olmamış biraz edep...”