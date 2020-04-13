Bu resim olmamış biraz edep! Pınar Altuğ öpüşme pozuyla olay oldu
Pınar Altuğ eşi Yağmur Atacan ile evliliklerinin 12. yıl dönümü için bir öpüşme fotoğrafı paylaşınca gündem oldu.
Magazin dünyasının parmakla gösterilen çifti Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan çifti, evliliklerinin 12. yılını kutladılar. Aralarındaki yaş farkı dolayısıyla zaman zaman gündem olan ikili, tüm bunlara rağmen aşklarını tutkulu bir şekilde yaşamaya devam ediyorlar.
Bir süredir ev karantinasında olan ve bu süre zarfında sosyal medya hesabı Instagram aracılığıyla, kızı Su ile birlikte mutfak hünerlerini gösteren ünlü oyuncu Pınar Altuğ, dün kendisi için çok özel bir paylaşım yaptı.
Eşi Yağmur ile birlikte evliliklerinin 12. yılını kutlayan Pınar Altuğ nikah sırasında çekilmiş bir fotoğraflarını paylaştı ve altına da: “12 sene geçti sevgilim iyi ki sana “evet”demişim, hep evet sonsuza kadar” sözlerini paylaştı.
"Bu resim hiç olmamış biraz edep": Başarılı oyuncunun sevenleri çiftin bu özel günlerini kutlarken, bir takipçisi herkesin tepkisini çeken bir yorum yaptı. Altuğ’un tercih ettiği fotoğraf üzerinden hareket eden takipçisi şunları yazdı: “Ülke ve dünya bu haldeyken bu resim hiç olmamış biraz edep...”