Bu pozisyonda uyumak muhteşem ama kalbinize dikkat! Ağrılı sorunlara neden olabilir...
Uzmanlardan bu yatış pozisyonu hakkında uyarı geldi. Derinlemesine uyumak mümkün ama ağrılı sorunlara neden olabiliyor.
Uyku pozisyonlarınız için uzmanlar uyarılarda bulunuyor. Bazı pozisyonlarda uyumanın ağrılı bir göğüs rahatsızlığına yol açabileceğini belirtiyor.
Dr. Suraj Kukadia, TikTok hesabında paylaştığı bir videoda yüzüstü uyumanın risklerine dikkat çekti. Yüzüstü uyumanın kostokondrit adı verilen bir iltihaplanmayı tetikleyebileceğini belirten Dr. Suraj, bazı uyarılarda bulundu.
NHS’ye göre bu durum özellikle hareket ederken veya derin nefes aldığınızda keskin göğüs ağrılarına yol açabiliyor. Dr. Sooj, bu durum için şunları söyledi:
"Her göğüs ağrısı kalple ilgili değildir. Bu yaratıcıya kostokondrit teşhisi konmuş. ‘Kosto’ kaburga, ‘kondros’ kıkırdak, ‘itis’ ise iltihaplanma anlamına gelir. Kaburgalarınızı göğüs kemiğine bağlayan kıkırdak tahriş olduğunda bıçak saplanır gibi bir ağrı hissedebilirsiniz. Göğsünüze bastırmak, dönmek veya derin nefes almak ağrıyı artırabilir."