Bu pozisyonda uyumak muhteşem ama kalbinize dikkat! Ağrılı sorunlara neden olabilir...

"Her göğüs ağrısı kalple ilgili değildir. Bu yaratıcıya kostokondrit teşhisi konmuş. ‘Kosto’ kaburga, ‘kondros’ kıkırdak, ‘itis’ ise iltihaplanma anlamına gelir. Kaburgalarınızı göğüs kemiğine bağlayan kıkırdak tahriş olduğunda bıçak saplanır gibi bir ağrı hissedebilirsiniz. Göğsünüze bastırmak, dönmek veya derin nefes almak ağrıyı artırabilir."