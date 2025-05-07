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Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz? Beklenen anket geldi

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Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz? Beklenen anket geldi

Son olarak vatandaşlara, 'Bu pazar bir milletvekili seçimi olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz?' sorusu yöneltildi. Ankete göre AK Parti yüzde 35,5 oy oranıyla ilk sırada yer alırken CHP yüzde 31'lik oy oranıyla ikinci sırada çıktı.

Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz? Beklenen anket geldi

Türkiye'de seçim tartışması, seçimlere 3 yıl varken bile hiç gündemden düşmüyor.

Özellikle CHP, son dönemde erken seçim için çağrılarını sıklaştırdı, baskısını artırıyor.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, katıldığı her programda erken seçim çağrısı yapıyor.

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Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz? Beklenen anket geldi

EN GÜNCEL SEÇİM ANKETİ

Optimar Araştırma, nisan ayında 2 bin kişiyle görüşerek bir seçim anketi yaptı.

Anket katılımcılarına, "Bu pazar seçim olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi.

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Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz? Beklenen anket geldi

AK PARTİ İLK SIRADA

Ankette ilk sırayı yüzde 35,5 oy oranıyla AK Parti elde ederken, ikinci sırada CHP yüzde 31 oy oranında kaldı.

Kararsız seçmenin orantılı bir şekilde dağıtıldığı ankette, DEM Parti yüzde 8,1 oy oranıyla üçüncü sırada yer alırken, MHP 7,8 oy oranıyla dördüncü sırada yer aldı.

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Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz? Beklenen anket geldi

PARTİLERİN OY ORANLARI

Buna göre anket sonuçları şu şekilde:

AK Parti: Yüzde 35,5

CHP: Yüzde 31,0

DEM Parti: Yüzde 8,1

MHP: Yüzde 7,8

İyi Parti: Yüzde 5,3

Zafer Partisi: Yüzde 3,2

Yeniden Refah Partisi: Yüzde 2,8

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