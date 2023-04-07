Bu pazar seçim olsa hangi parti kaç vekil çıkaracak? 11 anketten bomba sonuç çıktı...

Türkiye'de 14 Mayıs’ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili seçimlerine haftalar kala seçim heyecanı tavan yaptı. Milletvekili listesini açıklayan tek parti MHP olurken, listeler için son gün 9 Nisan pazar.. Cumhurbaşkanının kim olacağı kadar hangi partinin ne kadar milletvekili çıkaracağı da hayati öneme sahip... Seçime giderken anketler peş peşe gelmeye devam ediyor...