Bu pazar seçim olsa hangi parti kaç vekil çıkaracak? 11 anketten bomba sonuç çıktı...
14 Mayıs 2023 günü Türkiye hem cumhurbaşkanını hem de yeni milletvekillerini seçecek. Türkiye gündemi cumhurbaşkanı seçimine kilitlenmiş olsa da hangi partinin ve ittifakın kaç milletvekili çıkaracağı da hayati önem taşıyor. 2023 seçimleri öncesi 11 ayrı anket şirketinin yaptığı anketlere göre Cumhur İttifakı mı yoksa Milet İttifakı mı daha çok milletvekili çıkaracak? İşte 11 anketin sonuçları...
Türkiye'de 14 Mayıs’ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili seçimlerine haftalar kala seçim heyecanı tavan yaptı. Milletvekili listesini açıklayan tek parti MHP olurken, listeler için son gün 9 Nisan pazar.. Cumhurbaşkanının kim olacağı kadar hangi partinin ne kadar milletvekili çıkaracağı da hayati öneme sahip... Seçime giderken anketler peş peşe gelmeye devam ediyor...
Cumhurbaşkanlığı seçimi kadar partilerin kaç milletvekili çıkaracağı da oldukça kritik. MetroPoll, MAK, Yöneylem, ORC, ArtıBir, GENAR, AR-G, Aksoy, PİAR, ALF, SAROS ve Türkiye Raporu mart ayına ilişkin seçim anketini aboneleriyle paylaştı. 11 araştırma şirketinin mart ayında yaptığı seçim anketlerinin sonucuna göre iktidar oy kaybediyor.
Partiler bazında anketlerin büyük çoğunluğunda AK Parti ilk sırada, CHP ise ikinci sırada görünüyor. Cumhur ve Millet ittifaklarına bakıldığında ise anketlerin genelinde durum iktidarın geriye düştüğünü gösteriyor. HDP, MHP ve İYİ Parti'nin oy oranları ise anket firmasına göre değişiyor. İşte anketlerin sonuçları...
Yöneylem anketi...
Yöneylem’in 18-20 Mart’ta yaptığı ve kararsızların dağıtılmadığı son anket sonucuna göre AK Parti yüzde 30,2 oy alıyor. CHP’nin oy oranı 24,2; HDP’nin yüzde 8,4 ve İYİ Parti’nin yüzde 8. MHP ise 5,9’da kalıyor. Ankete göre Muharrem İnce liderliğindeki Memleket Partisi yüzde 3,1 o alıyor. Türkiye İşçi Partisi’nin oyu ise yüzde 2,8. Yeniden Refah Partisi de yüzde 1,4. Millet İttifakı’ndaki diğer partilerden yüzde 0,5’i geçen yok.