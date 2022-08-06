Bu pazar seçim olsa hangi aday kazanır? Areda Survey'in anketinde çarpıcı sonuçlar... İşte son oy oranları

Seçimde ikinci tur senaryosu: Anketler ne söylüyor?

Son yapılan araştırmalara göre masada dört senaryo var. Areda Survey olası Cumhurbaşkanı adayları için yeni bir anket düzenledi. 3 bin 872 kişi ile yapılan anket çalışmasına göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yine açık ara önde. Peki 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimleri için yapılan araştırmada hangi aday kaç oy aldı. İşte oranlar...