Bu pazar seçim olsa hangi aday kazanır? Areda Survey'in anketinde çarpıcı sonuçlar... İşte son oy oranları
Areda Survey, 2023 seçimleri öncesi siyasi liderlerin son oy durumlarına ışık tuttu. Türkiye genelinde 3 bin 872 kişi ile yapılan anket çalışmasına göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 2. tura kalması halinde tüm adaylara karşı açık ara önde. Peki, bu pazar seçim olsa hangi aday kazanır? İşte merak edilen seçim anketi sonucu ve 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimi için olası adayların oy oranları...
Areda Survey’in 2023 seçimi için yaptığı son anket çarpıcı sonuçlar ortaya koydu. Türkiye genelinde 3 bin 872 kişi ile yapılan anket çalışmasına göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 2. tura kalması halinde tüm adaylara karşı açık ara önde.
Areda Survey'in nisan ayı sosyometre araştırmasının sonuçlarına göre, Türk halkının yüzde 58'i, Millet İttifakı'nın ortak Cumhurbaşkanı adayı çıkaracağını düşünüyordu, bu oran mart ayında ise yüzde 72 düzeyindeydi.
Seçimde ikinci tur senaryosu: Anketler ne söylüyor?
Son yapılan araştırmalara göre masada dört senaryo var. Areda Survey olası Cumhurbaşkanı adayları için yeni bir anket düzenledi. 3 bin 872 kişi ile yapılan anket çalışmasına göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yine açık ara önde. Peki 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimleri için yapılan araştırmada hangi aday kaç oy aldı. İşte oranlar...
Cumhurbaşkanı Erdoğan tüm adaylara karşı kazanıyor
Areda Survey’in katılımcılara yönelttiği "Bugün Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa ve aşağıdaki adaylar 2. tura kalsa hangi adaya oy verirsiniz " sorusuna gelen yanıtlar şu şekilde: