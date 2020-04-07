Bu Pazar milletvekili seçimi olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz? Metropoll anketi

Şirket söz konusu 'çekimserliğin' sadece muhalefet partilerinde görüldüğünü, bu yüzden geçen aylarda yaptığı kararsızların orantısal dağılımını bu ayki tabloya eklemediğini açıkladı.

Araştırmaya göre şubatta kararsızım diyen yüzde 7,4'lük oran, martta yüzde 8,9'a yükseldi.