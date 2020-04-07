Bu Pazar milletvekili seçimi olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz? Metropoll anketi
Metropoll Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi'nin yaptığı siyasi partilerin mart ayı araştırmasına göre iktidar ve muhalefetteki tüm partiler bir önceki aya göre oy kaybetti.
Metropoll Araştırma sosyal medya hesabından "Türkiye'nin Nabzı Mart 2020" araştırmasının sonuçlarını yayımladı.
Araştırma sonuçlarına göre AK Parti'nin şubat ayında 33,9 olan oy oranı mart ayında 33,7'ye gerilerken CHP'nin oy oranı 3 puan düşüş gösterdi.
Sıralamada oy oranlarına göre üçüncü sırada çıkan HDP'nin şubatta yüzde 8,4 olan oy oranı mart ayında 7,5'e gerilerken dördüncü sıradaki MHP'nin oy oranı yüzde 1,4'lük düşüşle yüzde 7,1 oldu.
Araştırmaya göre Saadet Partisi ise şubat ayı rakamlarına oranla mart ayında oy oranını yüzde 0,5 artırmış görünüyor.
Muhalefet seçmeni değişik kaygılarla çekimser kaldı
Araştırmayı gerçekleştiren Metropoll'den yapılan açıklamada muhalefet partilerinde yaşanan ciddi düşüş 'seçmenin telefonda değişik kaygılarla çekimser kalmasına' bağlandı.
Şirket söz konusu 'çekimserliğin' sadece muhalefet partilerinde görüldüğünü, bu yüzden geçen aylarda yaptığı kararsızların orantısal dağılımını bu ayki tabloya eklemediğini açıkladı.
Araştırmaya göre şubatta kararsızım diyen yüzde 7,4'lük oran, martta yüzde 8,9'a yükseldi.