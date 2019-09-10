Bu paylaşım yüreklerinizi ısıtacak! 2 günlük ayrılığın ardından müthiş kavuşma

New York şehrinde yaşayan 2 yaşındaki Maxwell ve Finnegan isimli iki arkadaş, birbirlerinden 2 gün ayrı kaldı. 2 günlük ayrılıktan sonra birbirlerine kavuşan Maxwell ve Finnegan’ın buluşma anı sosyal medyada Maxwell’in babası tarafından paylaşıldı ve o anlar sosyal medyada büyük ilgi yarattı.

Dans etmeyi çok sevdiği söylenen Maxwell ve Finnegan’ın buluşma videosunu binlerce kez paylaşıldı.