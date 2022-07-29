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Bu partnerlik herkesi heyecanlandırdı! Alina Boz'un 'Zengin Kız' dizisinde partneri bakın kim oldu

Bu partnerlik herkesi heyecanlandırdı! Alina Boz'un 'Zengin Kız' dizisinde partneri bakın kim oldu

Ünlü oyuncu Alina Boz'un yeni projesindeki partneri belli oldu. Zengin Kız dizisi ile ekranlara dönen Alina Boz'un dizideki partneri Sadakatsiz dizisinin sevilen oyuncusu oldu.

Bu partnerlik herkesi heyecanlandırdı! Alina Boz'un 'Zengin Kız' dizisinde partneri bakın kim oldu

Paramparça, Maraşlı, Aşk101 gibi bir çok dizide oynayan güzel başarılı oyuncu Alina Boz geçtiğimiz haftalarda Fox TV'de yayınlanacak Zengin kız dizisi ile anlaşmıştı. Ünlü oyuncunun dizideki partneri belli oldu. Boz, Sadakatsiz dizisinde oynayan, Şevval Sam'ın oğlu Tarık Emir Tekin'le başrol paylaşacak.

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Bu partnerlik herkesi heyecanlandırdı! Alina Boz'un 'Zengin Kız' dizisinde partneri bakın kim oldu

Oyunculuğu ve güzelliğiyle adını sık sık duyuran Alina Boz’un kod adı “Zengin Kız” olan yeni dizisinin hazırlıkları tüm hızıyla devam ediyor. 

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Bu partnerlik herkesi heyecanlandırdı! Alina Boz'un 'Zengin Kız' dizisinde partneri bakın kim oldu

Medyapım’ın FOX için çekeceği yeni dizi yönetmen Merve Girgin’in fikrinden yola çıkılarak Deniz Akçay tarafından senaryolaştırıldı. 

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Bu partnerlik herkesi heyecanlandırdı! Alina Boz'un 'Zengin Kız' dizisinde partneri bakın kim oldu

Dizide Alina Boz'un hayat vereceği, fakir hayatına isyan eden bebek bakıcısı Zeynep’in sınıf atlama mücadelesi renkli bir dille beyazperdeye aktarılacak.

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