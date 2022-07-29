Bu partnerlik herkesi heyecanlandırdı! Alina Boz'un 'Zengin Kız' dizisinde partneri bakın kim oldu

Paramparça, Maraşlı, Aşk101 gibi bir çok dizide oynayan güzel başarılı oyuncu Alina Boz geçtiğimiz haftalarda Fox TV'de yayınlanacak Zengin kız dizisi ile anlaşmıştı. Ünlü oyuncunun dizideki partneri belli oldu. Boz, Sadakatsiz dizisinde oynayan, Şevval Sam'ın oğlu Tarık Emir Tekin'le başrol paylaşacak.