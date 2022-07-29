Bu partnerlik herkesi heyecanlandırdı! Alina Boz'un 'Zengin Kız' dizisinde partneri bakın kim oldu
Ünlü oyuncu Alina Boz'un yeni projesindeki partneri belli oldu. Zengin Kız dizisi ile ekranlara dönen Alina Boz'un dizideki partneri Sadakatsiz dizisinin sevilen oyuncusu oldu.
Paramparça, Maraşlı, Aşk101 gibi bir çok dizide oynayan güzel başarılı oyuncu Alina Boz geçtiğimiz haftalarda Fox TV'de yayınlanacak Zengin kız dizisi ile anlaşmıştı. Ünlü oyuncunun dizideki partneri belli oldu. Boz, Sadakatsiz dizisinde oynayan, Şevval Sam'ın oğlu Tarık Emir Tekin'le başrol paylaşacak.
Oyunculuğu ve güzelliğiyle adını sık sık duyuran Alina Boz’un kod adı “Zengin Kız” olan yeni dizisinin hazırlıkları tüm hızıyla devam ediyor.
Medyapım’ın FOX için çekeceği yeni dizi yönetmen Merve Girgin’in fikrinden yola çıkılarak Deniz Akçay tarafından senaryolaştırıldı.
Dizide Alina Boz'un hayat vereceği, fakir hayatına isyan eden bebek bakıcısı Zeynep’in sınıf atlama mücadelesi renkli bir dille beyazperdeye aktarılacak.