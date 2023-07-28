Bu özelliklere sahipseniz sivri sineklerin hedefi olabilirsiniz! İşte sivri sineklerin en çok ısırdığı o kan grubu
Yaz aylarının korkulu rüyası olan sivri sineklerin bazı özelliklere sahip insanlara daha fazl çekildiğini biliyor muydunuz? Kan grubunudan kokunuza kadar birçok özellik sivri sinekleri size daha çok çekebilir. İşte sivri sineklerin en fazla ısırdığı özellikler...
Yaz aylarının kaçınılmaz ev misafirlerinden olan sivrisineklerin özellikle belli özelliklere sahip olan kişileri hedef alabileceğini söyleyen Dr. Öğr. Üyesi Ömer Serdar Sonceley, “Obez, diyabetli, çok terleyen, vücut yüzeyinde karbondioksit ve laktik asit yoğunluğu bulunan ve ileri sürülen bir görüşe göre de özellikle 0 kan grubuna sahip kişilerin daha fazla risk altında olduğunu bildirilmiştir” dedi.
Özellikle yaz ayları ile birlikte açılan kapı ve pencereler vasıtasıyla evlere dolan ve hemen hemen herkesin şikayet ettiği sivrisineklerle ilgili İstanbul Esenyurt Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Ömer Serdar Sonceley, önlem alınması adına bilgilendirmelerde bulundu. Sadece deri yüzeyinde küçük bir kızarıklık ve kaşıntı dışında, farklı ciddi hastalıkları da bulaştırıp yayma fonksiyonu bulunan sivrisineklerin çok ağır vakalarda ölümlere de sebep olabileceğini aktardı.
Üreme ortamları su birikintisi oluşturan yerler
Sivrisineklerin üreme noktası olarak su birikintilerini tercih ettiğini söyleyen Dr. Öğr. Üyesi Ömer Serdar Sonceley, “İnşaat alanlarındaki birikmiş sular, kör mazgallar, bidon, su deposu, leğen, çıkmış araba lastikleri, temizliği yapılmış kapalı pazar yerleri veya su birikimini sağlayan diğer eşya ve malzemeler doğal olarak sivrisinekler için adeta birer üreme merkezi olarak hayatî ortam oluşturmaktadır” dedi.
Serdar Sonceley “İlçe ve büyükşehir belediyelerinin asli görevlerinden olan sivrisinek larvasit mücadelesinin, yani daha uçkun hale gelmezden önce sivrisineklerin biyolojik gelişim süreçlerinde birikmiş su ortamlarındaki evrelerine müdehalelerinin çok önemli olduğunu, uçkun hale geldikten sonra da damlacık tarzında havaya bırakılan kimyasallarla mücadelenin devam etmesi gerektiğini” bildirdi. Sivrisineklerle mücadelenin tüm yıl boyunca sürdürüldüğünü, kış aylarında özellikle kapalı ve sulak alanlarda çalışmalar yapılmaktadır” şeklinde konuştu.