Bu özel fasülye pazarda 15 tarlada 4 lira! Üretici üzgün

Ünal, "Şimdi toptancı bizden 4 liraya alıyor, yarın ne olacağı belli değil bekli 3 lira 2 liraya düşebilir. Toptancı biliyor, biz mecburen vereceğiz. Çünkü artık ekmişiz, toplayacağız bunu. Bizim bir halimiz olsa, oraya direk götürsek daha iyi kazanç elde ederiz. Ama en önemli istediğimiz şey kooperatif kurulması. Kooperatif kurmayı başarabilirsek, en azından yaptığımız masrafı çıkarırız, bize getirisi iyi olan bir ürün olarak karşımıza çıkar" dedi.