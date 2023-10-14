Bu otomobillerin her biri birer efsane!

Türk ve yabancı filmlerde görülen otomobillerin aynılarının bu festivalde yer aldığını söyleyen Balcı, "Bütün Ankaralıları, klasik otomobil severleri, nostalji yapmak isteyen herkesi bekliyoruz. Yoğun bir ilgi var. İlgi nedeniyle bunu yapmak için harekete geçtik. Hem araç hem de gelen ziyaretçi sayısı bu sene rekor kıracak." dedi.