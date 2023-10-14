Bu otomobillerin her biri birer efsane!
Türkiye'nin farklı illerinden 600'den fazla otomobilin yer aldığı Türkiye Klasik Otomobil Festivali Ankara'da başladı.
Altındağ Belediyesi ve Ankara Klasik Otomobilciler Kulübü işbirliğiyle gerçekleştirilen Türkiye Klasik Otomobil Festivali, Başkent Millet Bahçesi'nde ziyarete açıldı.
Klasik otomobil severleri bir araya getiren festival, bugün ve yarın gezilebilecek.
Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, festival hakkında AA muhabirine yaptığı açıklamada, Başkent Millet Bahçesi'nde bugün çok keyifli bir ortamın olduğunu belirterek, 600'den fazla klasik aracın burada sergilendiğini belirtti.
Türk ve yabancı filmlerde görülen otomobillerin aynılarının bu festivalde yer aldığını söyleyen Balcı, "Bütün Ankaralıları, klasik otomobil severleri, nostalji yapmak isteyen herkesi bekliyoruz. Yoğun bir ilgi var. İlgi nedeniyle bunu yapmak için harekete geçtik. Hem araç hem de gelen ziyaretçi sayısı bu sene rekor kıracak." dedi.