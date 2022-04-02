'Bu ne yaaaa!' diyen Şahan Gökbakar fiyatı görünce isyan etti! Biz çocukken buzdolabı yoktu ama...
Yaptığı eleştirel paylaşımlarla sık sık gündem olan Şahan Gökbakar bu kez fiyatları eleştirdi.
Recep İvedik filmleriyle geniş kitlelerin beğenisini kazanan oyuncu ve komedyen Şahan Gökbakar, Twitter sayfasından yaptığı paylaşımla sosyal medyanın gündemine oturdu.
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Gökbakar, Twitter sayfasından yaptığı paylaşımda erik fiyatlarına tepki gösterirken esprili bir dil kullandı.
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Twitter'da yaptığı paylaşımda "Bu ne yaaaa! 690 TL." diyen Gökbakar fiyatlara isyan etti.
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Gökbakar "Biz çocukken buzdolabı yoktu, at arabası vardı ama hatırlıyorum, 9 yaşında Ankara Tunalıhilmi'de Manav&Market Kemal vardı." ifadelerini kullandı.
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