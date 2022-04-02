BIST 2.252
DOLAR 14,68
EURO 16,22
ALTIN 909,14

'Bu ne yaaaa!' diyen Şahan Gökbakar fiyatı görünce isyan etti! Biz çocukken buzdolabı yoktu ama...

'Bu ne yaaaa!' diyen Şahan Gökbakar fiyatı görünce isyan etti! Biz çocukken buzdolabı yoktu ama...

Yaptığı eleştirel paylaşımlarla sık sık gündem olan Şahan Gökbakar bu kez fiyatları eleştirdi.

'Bu ne yaaaa!' diyen Şahan Gökbakar fiyatı görünce isyan etti! Biz çocukken buzdolabı yoktu ama...

Recep İvedik filmleriyle geniş kitlelerin beğenisini kazanan oyuncu ve komedyen Şahan Gökbakar, Twitter sayfasından yaptığı paylaşımla sosyal medyanın gündemine oturdu. 

110
'Bu ne yaaaa!' diyen Şahan Gökbakar fiyatı görünce isyan etti! Biz çocukken buzdolabı yoktu ama...

Gökbakar, Twitter sayfasından yaptığı paylaşımda erik fiyatlarına tepki gösterirken esprili bir dil kullandı.

210
'Bu ne yaaaa!' diyen Şahan Gökbakar fiyatı görünce isyan etti! Biz çocukken buzdolabı yoktu ama...

Twitter'da yaptığı paylaşımda "Bu ne yaaaa! 690 TL." diyen Gökbakar fiyatlara isyan etti. 

310
'Bu ne yaaaa!' diyen Şahan Gökbakar fiyatı görünce isyan etti! Biz çocukken buzdolabı yoktu ama...

Gökbakar "Biz çocukken buzdolabı yoktu, at arabası vardı ama hatırlıyorum, 9 yaşında Ankara Tunalıhilmi'de Manav&Market Kemal vardı." ifadelerini kullandı.

410