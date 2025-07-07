Bu ne ki asıl çarşamba günü fena Meteoroloji 40 dereceyi aşacak diyor

Bugünden itibaren sıcak hava dalgası batıdan başlayarak tüm yurdu etkisi altına alıyor. Bugün bir çok ilde termometreler kırmıza geçecek. Ancak bu daha daha başlangıç. Asıl çarşamba günü çok fena olacak. Sıcaklıkların 4-6 derece artması ile birlikte çarşamba günü termometreler 40 dereceyi aşacak ve sıcaklık rekorları kırılacak.