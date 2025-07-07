Bu ne ki asıl çarşamba günü fena Meteoroloji 40 dereceyi aşacak diyor
Meteoroloji'den art arda uyarı yapıldı. Hava sıcaklıkları yükseliyor. Nem ve yağış oranı düşüyor. Yaprak kımıldamayacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kars, Ardahan ve Artvin çevreleri ile Trabzon ve Rize'nin iç kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İşte il il beklenen hava durumu...
Bugünden itibaren sıcak hava dalgası batıdan başlayarak tüm yurdu etkisi altına alıyor. Bugün bir çok ilde termometreler kırmıza geçecek. Ancak bu daha daha başlangıç. Asıl çarşamba günü çok fena olacak. Sıcaklıkların 4-6 derece artması ile birlikte çarşamba günü termometreler 40 dereceyi aşacak ve sıcaklık rekorları kırılacak.
AŞIRI SICAKLAR KAVURACAK
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Fevzi Burak Tekin, yeni haftanın hava tahminlerini detaylıca aktardı.Yurt genelinde yağış beklenmezken, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 4 ila 6 derece üzerinde seyredeceği yağışlı alanların sadece kuzeydoğu kesimlerinde olacağını söyledi. Tekin, yurdun iç, batı ve güney kesimlerde hava sıcaklığının yer yer 40 derecenin üzerine çıkacağını vurgulayarak, güneş ışınlarının dik geldiği 11.00-16.00 saatlerinde zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmaması konusunda uyarıda bulundu.
3 KENTTE AZ BULUTLU OLACAK
Ankara, İstanbul ve İzmir'de 3 gün boyunca yağış beklentisinin söz konusu olmadığını aktaran Tekin, 3 büyükşehirde havanın az bulutlu ve açık olacağını bildirdi.
Başkentte 3 gün boyunca hava sıcaklığının 34 ila 36 derece olacağını ifade eden Tekin, "Ankara'da sıcaklık perşembe ve cuma günleri 37-38 dereceleri görecek. Sıcaklık, İstanbul'da 33-35, İzmir'de 36-38 zamanla ise 40 derece olacak." dedi.
ÇARŞAMBA GÜNÜNE DİKKAT
Tekin, orman yangınlarına karşı da uyarıda bulunarak, rüzgarın sert estiği, sıcaklıkların yüksek seyrettiği, düşük nemli yerlerin yangın riski taşıdığını, bu nedenle daha dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.
Öte yandan çarşamba haftanın en sıcak günü olacak.