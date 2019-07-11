Bu ne hal böyle! Yasak Elma'nın Yıldız'ı Eda Ece'nin son halini gören tanıyamadı!
Reyting rekortmeni Yasak Elma dizisinin güzel oyuncusu Eda Ece'in bu halini görenler gözlerine inanamadı. Yoğun sezonun ardından kendini sahillere atan Eda Ece'nin tatil pozu ise takipçileri şokeetti.
Entrika, aldatma ve ihanet dolu senaryosu ile Fox ekranlarının en çok izlenen dizilerinden biri olan Yasak Elma yoğun bir sezonun ardından yaz tatili girdi. Dizinin oyuncuları soluğu tatilde aldı.
Yasak Elma'da Ender'in bir numaralı düşmanı olan Yıldız'a başarılı bir şekilde hayat veren seksi ve güzel oyuncu Eda Ece de soluğu sahillerde alan oyuncular arasında.
2 sezondur reyting listelerinden inmeyen bir başarı sağlayan dizinin başrol oyuncusu Eda Ece'nin tatil paylaşımı takipçilerini şok etti. Tatil dönüşü bir poz paylaşan Eda Ece'nin yanık yüzünü görenler tanımakta zorlandı.
Bacaklarındaki ve yanaklarındaki kırmızılık takipçilerin gözünden ve dikkatinden kaçmadı. Bazı takipçiler ise Eda Ece'yi tanımakta zorluk çekti. Ece'nin tatil dönüşü son hali yüzlerce yorum aldı.