'Bu nasıl polis' dedirtti! 8.5 milyonluk arabaya binen polisin yaşattığı o dehşeti anlattı
Türkiye bu polisi tartışıyor. Avukat Fatih Uzun, ailesiyle birlikte Manisa'dan İstanbul'a dönerken 8.5 milyon liralık lüks Maserati aracı kullanan polis memuru Hüseyin Tayfun Üçgül tarafından önce taciz edildi sonra da dövülerek bacağı iki yerden kırdı. Lüks aracı yanında lüks bir villası da olan polisin suç makinası olduğu ortaya çıktı. Avukat Uzun, yaşadığı dehşet anlarını anlattı.
Türkiye 8.5 milyon liralık Masserati otomobile binen, lüks bir villada yaşayan narkotik polisi Hüseyin Tayfun Üçgül'ü konuşuyor. Polis memuru Hüseyin Tayfun Üçgül, İzmir-İstanbul otoyolunda eşine ait Maserati marka otomobiliyle giderken kendisini geçtiği gerekçesiyle avukat Fatih Uzun’un bacağını kırdı. Uzun yaşadığı dehşet anlarını anlattı.
Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı’nın hazırladığı iddianameye göre, İstanbul Barosu avukatlarından Fatih Uzun, eşi ve iki çocuğuyla birlikte 22 Nisan 2023 günü İzmir’den İstanbul’a otomobiliyle seyahat ediyordu. Soma yakınlarına geldiğinde, önünde yan yana giden, sürücülerinin tartıştığı iki otomobil gördü. Uzun otomobilleri geçerek uzaklaşmak istedi ancak Maserati marka otomobil peşine takıldı.
Maserati marka otomobili kullanan sürücü, Uzun’u sıkıştırdı, durmasını istedi. Uzun otomobilini durdurunca da yanına gelerek darp etti. Bacağında iki kırık oluşan Uzun, Maserati’yi kullanan kişinin, Dalaman İlçe Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli narkotik polisi Hüseyin Tayfun Üçgül olduğunu öğrendi. Polis memuru da darp edildiği ve Fatih Uzun’un alkollü olduğu iddiasıyla kendisinden şikâyetçi oldu. Üçgül’e 6 yıl 10 ay hapis istemiyle dava açıldı. İlk duruşma 3 Temmuz’da görülecek.
Yolda sıkıştırdı, küfredip sağa çektirdi
Yaşadıklarını Hürriyet’e anlatan Fatih Uzun şunları söyledi: “Ramazan Bayramı’ydı, ailecek İstanbul’a dönüyorduk. Yanımda eşim ve iki küçük çocuğum vardı. Ben onlardan uzaklaşmak için önce Maserati’yi geçtim. Beni nasıl geçersin diye sinirlendi. Beni sıkıştırıp orta şeritteki araca çarpayım diye uğraştı. Önüme geçti ve sürekli ani frene basmaya başladı. Başka şeride kaçtım. Bu kez de yanıma gelip camı açtı, küfretti. ‘Sağa çek’ dedi.