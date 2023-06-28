'Bu nasıl polis' dedirtti! 8.5 milyonluk arabaya binen polisin yaşattığı o dehşeti anlattı

Yolda sıkıştırdı, küfredip sağa çektirdi

Yaşadıklarını Hürriyet’e anlatan Fatih Uzun şunları söyledi: “Ramazan Bayramı’ydı, ailecek İstanbul’a dönüyorduk. Yanımda eşim ve iki küçük çocuğum vardı. Ben onlardan uzaklaşmak için önce Maserati’yi geçtim. Beni nasıl geçersin diye sinirlendi. Beni sıkıştırıp orta şeritteki araca çarpayım diye uğraştı. Önüme geçti ve sürekli ani frene basmaya başladı. Başka şeride kaçtım. Bu kez de yanıma gelip camı açtı, küfretti. ‘Sağa çek’ dedi.