Bu nasıl polis! 8.5 milyon liralık arabaya biniyor, lüks villada yaşıyor, yol kesip avukat dövüyor

Yerde yığılıp kaldım ve bağırmamla eşim araçtan indi ve eşimin yardımıyla aracıma binebildim daha sonra emniyete durumu ilettim. Olay nedeniyle 10 gün hastanede kaldığını, ciddi bir ameliyat geçirdim. Tedavim 20 hafta sürecek. Yaşanan bu olayda araç içerisinde 5 ve 9 yaşında kızlarım vardı. Çocuklarım benim sakat kalacağımdan korkuyorlar" dedi.