Bu müze görenleri adeta büyüledi! Küresel ısınmayı buz içerisindeki bitkilerle anlattılar

Yücelik kavramında "tabiat" olduğuna işaret eden Yağmur, "Ekolojik denge, özellikle buzulların erimesiyle ilgili farkındalığı oluşturmak amacıyla bu sergiyi gerçekleştirdik. Sanat, farklı okumalara, farklı yaklaşımlara her zaman açık bir alan. Ekolojik dengenin korunmasındaki sürecin bir başka yönü, aslında buzul hayatın ya da canlılığın kaynağının yeni baştan buluşmasını temsil etmesiydi." diye konuştu.