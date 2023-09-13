Bu müze görenleri adeta büyüledi! Küresel ısınmayı buz içerisindeki bitkilerle anlattılar
Erzurum'da Ata Buz Müzesi'ndeki sergiyi hazırlayan Atatürk Üniversitesi Heykel Bölümü doktora öğrencisi Yıldız Özer küresel ısınmaya dikkat çekmek için ekolojik dengenin korunmasının önemini "buz içindeki bitkilerle" ziyaretçilere anlattı.
Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansının desteğiyle Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi bünyesinde 3 yıl önce açılan müzede, öğretim üyeleri, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri, farklı projelerle yaptıkları buzdan eserleri ziyaretçilerin beğenisine sunuyor.
Kuruluşundan bu yana birçok sergiye ev sahipliği yapan müzede, şu an Doğu Anadolu Bölgesi'ne ait endemik bitkiler gelin teli, kırmızı yonca, katır tırnağı, süpürge otu, deve dikeni, unutmabeni, ölmez çiçeği ve civan perçemi, donmuş halleriyle sergileniyor.
Müzenin Koordinatör Yardımcısı, Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Önder Yağmur, AA muhabirine, sergide ekolojik dengeyi vurgulamaya çalıştıklarını söyledi. Bu kapsamda iki sergi hazırladıklarını belirten Yağmur, "Ekolojik dengenin farkındalığını gösterme amacındayız. Sanat tarihinde iki yaklaşım çok önemli. Birincisi güzellik, ikincisi ise yüceliğin kavramı. Buradaki sergide oluşum yücelik kavramıydı." dedi.
Yücelik kavramında "tabiat" olduğuna işaret eden Yağmur, "Ekolojik denge, özellikle buzulların erimesiyle ilgili farkındalığı oluşturmak amacıyla bu sergiyi gerçekleştirdik. Sanat, farklı okumalara, farklı yaklaşımlara her zaman açık bir alan. Ekolojik dengenin korunmasındaki sürecin bir başka yönü, aslında buzul hayatın ya da canlılığın kaynağının yeni baştan buluşmasını temsil etmesiydi." diye konuştu.