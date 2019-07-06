Bu muhlamayı yiyen kilo almıyor! Sırrı ise…

Kuymak, mıhlama, muhlama... Adına ne derseniz deyin lezzeti baki. Karadeniz'in en sevilen yemeklerinden biri olan muhlama, ağır bir yemek olduğu için sıklıkla tercih edilmiyor. Muhlamanın bu kadar ağır olmasının nedeni ise bol miktarda içine ilave edilen tereyağı.