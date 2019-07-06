Bu muhlamayı yiyen kilo almıyor! Sırrı ise…
Son zamanlarda oldukça popüler bir hal alan muhlama, özellikle kahvaltı sofralarının vazgeçilmezleri arasına girdi. Sonsuza kadar uzayıp giden peyniriyle gönlümüzde fetheden muhlamayı kilo almadan kurtulun Peki Karadeniz'in muhteşem Light muhlama nasıl yapılır?
Kuymak, mıhlama, muhlama... Adına ne derseniz deyin lezzeti baki. Karadeniz'in en sevilen yemeklerinden biri olan muhlama, ağır bir yemek olduğu için sıklıkla tercih edilmiyor. Muhlamanın bu kadar ağır olmasının nedeni ise bol miktarda içine ilave edilen tereyağı.
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Bu tarifle birlikte kilo almadan muhlama yemeniz mümkün. Diyet yapanlar da gönül rahatlığıyla bu yöresel tarifin keyfine varabilirler. İşte detayları;
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Malzemeler:
3 yemek kaşığı mısır unu
350 gr muhlama peyniri
Su
Tuz
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Hazırlanışı:
İlk olarak teflon ya da bakır tavada mısır ununu kavurun. Kokusu çıktıktan sonra kıvamına göre su ilave edin.
Karışımın topaklanmaması için hızlı bir şekilde karıştırın.
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