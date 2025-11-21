Bu modellere dikkat! Ek vergi kararı sonrası fiyatları bir anda 500 bin lira yükselecek...
Türkiye’nin AB ve Serbest Ticaret Anlaşması dışındaki ülkelerden yapılan binek otomobil ithalatına uygulayacağı ek vergi yarın yürürlüğe giriyor. Yeni düzenleme birçok markada 500 bin lirayı aşan fiyat artışlarına neden olacak. Japon otomobilleri başta olmak üzere pek çok model zam listesine girmeye hazırlanıyor.
Türkiye, geçtiğimiz aylarda aldığı kararla Avrupa Birliği ve Serbest Ticaret Anlaşması kapsamı dışındaki ülkelerden ithal edilen binek otomobillere ek vergi uygulanacağını açıklamıştı.
Bu karar için tanınan iki aylık geçiş süresi yarın sona eriyor. Böylece yeni vergi oranları, birçok popüler modelin fiyatında doğrudan artışa neden olacak.
Sektör temsilcileri, yıl sonu kampanyalarının hızlandığı bir dönemde gelen ek verginin bazı markaları olumsuz etkileyeceğini belirtirken özellikle Japon markalarının Türkiye’de en çok tercih edilen modellerinde ciddi artış bekleniyor.
YENİ VERGİ ORANLARI NASIL UYGULANACAK?
Geçtiğimiz eylül ayında duyurulan karar kapsamında mevcut yüzde 10’luk gümrük vergisine ek olarak yeni oranlar devreye giriyor:
-Konvansiyonel (ICE) ve Hibrit (HEV) modeller: +%25 (minimum 6 bin dolar)
-Plug-in Hibrit (PHEV) modeller: +%30 (minimum 7 bin dolar)
-Tam Elektrikli (BEV) modeller: +%30 (minimum 8.500 dolar)
Bu rakamlar özellikle matrahı yüksek olan araçlarda nihai satış fiyatını önemli ölçüde yukarı çekiyor.
HANGİ MARKALAR VE MODELLER ZAMLANACAK?
Ek vergi nedeniyle en çok etkilenen grupların başında Japon üreticiler yer alıyor.
Honda
Neredeyse tüm Honda modellerinde fiyat artışı bekleniyor:
Civic
Jazz
CR-V
HR-V
Toyota