Bu mezarı görenler gözlerine inanamıyor! Söylentiler akıl alır gibi değil!

Köy muhtarı Veysel Koç mezarı görenlerin dikkatini çektiğini belirterek, “Bizim bu mezara aklımız yetmiyor. Biz doğduk doğalı bu mezar burada var. Şeyh Ziya Dede diye bir zat yatıyor. Uzunluğu 8.5 eni ise 2.5 metre, gelip gidenlerin dikkatini çekiyor. Neden böyle olduğunu soruyorlar ama bizim de bir bilgimiz yok” diye konuştu.