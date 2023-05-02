Bu mezarı görenler gözlerine inanamıyor! Söylentiler akıl alır gibi değil!
Sivas’ta 8 buçuk metre uzunluğundaki mezarı görenler şaşkınlığını gizleyemezken, mezarın içinde yatan zat hakkında söylentiler ise bir hayli ilgi çekiyor.
Dikili köyünde bulunan ve Şeyh Ziya Baba isimli bir zata ait olduğu düşünülen mezar uzunluğuyla dikkat çekiyor.
Köy sakinlerinin anlattığı rivayetlere göre Şeyh Ziya Baba'nın Kıbrıs harbinde mezarından kalkarak savaşa gittiği ve zaman zaman namaz kılmak için çeşmeye gidip abdest alarak mezarının yanında namaz kıldığı anlatılıyor.
Köy muhtarı Veysel Koç mezarı görenlerin dikkatini çektiğini belirterek, “Bizim bu mezara aklımız yetmiyor. Biz doğduk doğalı bu mezar burada var. Şeyh Ziya Dede diye bir zat yatıyor. Uzunluğu 8.5 eni ise 2.5 metre, gelip gidenlerin dikkatini çekiyor. Neden böyle olduğunu soruyorlar ama bizim de bir bilgimiz yok” diye konuştu.