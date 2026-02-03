Bu meslekleri de kim yapıyor diyeceksiniz! Türkiye'nin en ilginç meslekleri
Türkiye'nin dört bir yanında, adını ilk kez duyduğunuz ama hala büyük bir emekle yapılan meslekler var.
Kimi yok olmaya yüz tutmuş, kimi ise doğayla iç içe sıra dışı görevler üstleniyor.
114
İŞTE İLK DEFA DUYACAĞINIZ TÜRKİYE'NİN EN İLGİNÇ MESLEKLERİ…
214
KARINCA YUMURTASI TOPLAYICILIĞI
314
Geleneksel hayvancılıkta ve bazı özel alanlarda kullanılan karınca yumurtaları, doğaya zarar vermeden toplanıyor. Oldukça sabır gerektiren bir uğraş.
414