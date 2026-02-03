BIST 13.875
Bu meslekleri de kim yapıyor diyeceksiniz! Türkiye'nin en ilginç meslekleri

Türkiye'nin dört bir yanında, adını ilk kez duyduğunuz ama hala büyük bir emekle yapılan meslekler var.

Bu meslekleri de kim yapıyor diyeceksiniz! Türkiye'nin en ilginç meslekleri - Resim: 1

Kimi yok olmaya yüz tutmuş, kimi ise doğayla iç içe sıra dışı görevler üstleniyor.

Bu meslekleri de kim yapıyor diyeceksiniz! Türkiye'nin en ilginç meslekleri - Resim: 2

İŞTE İLK DEFA DUYACAĞINIZ TÜRKİYE'NİN EN İLGİNÇ MESLEKLERİ…

Bu meslekleri de kim yapıyor diyeceksiniz! Türkiye'nin en ilginç meslekleri - Resim: 3

KARINCA YUMURTASI TOPLAYICILIĞI

Bu meslekleri de kim yapıyor diyeceksiniz! Türkiye'nin en ilginç meslekleri - Resim: 4

Geleneksel hayvancılıkta ve bazı özel alanlarda kullanılan karınca yumurtaları, doğaya zarar vermeden toplanıyor. Oldukça sabır gerektiren bir uğraş.

