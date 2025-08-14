Bu mesleklerde çalışanlar yaşadı! 5 yıl daha erken emekli olabilirsiniz

Milyonlarca çalışan, erken emeklilik konusunu araştırırken Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan (SGK) sevindiren bir haber geldi. SGK, riskli ve yıpratıcı işlerde çalışan 45 meslek grubuna “yıpranma payı” kapsamında 5 yıla kadar erken emeklilik fırsatı sunacak. Bu düzenleme sayesinde pek çok çalışan, normalden daha önce emekli olabilecek.