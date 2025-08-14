Bu mesleklerde çalışanlar yaşadı! 5 yıl daha erken emekli olabilirsiniz
Türkiye’de emeklilik konusu, çalışanların en çok merak ettiği konuların başında geliyor. SGK’dan milyonlarca kişiyi sevindirecek haber geldi. Riskli ve yıpratıcı işlerde görev yapan 45 meslek grubuna yıpranma payı ile erken emeklilik fırsatı sunulacak. Peki hangi mesleklerde çalışanlar bu avantajdan faydalanabilecek? İşte 180 ve 90 gün yıpranma hakkı kazanacak meslekler ve şartları…
Milyonlarca çalışan, erken emeklilik konusunu araştırırken Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan (SGK) sevindiren bir haber geldi. SGK, riskli ve yıpratıcı işlerde çalışan 45 meslek grubuna “yıpranma payı” kapsamında 5 yıla kadar erken emeklilik fırsatı sunacak. Bu düzenleme sayesinde pek çok çalışan, normalden daha önce emekli olabilecek.
YIPRANMA PAYI NEDİR?
Mevzuatta “fiilî hizmet süresi zammı” olarak geçen yıpranma payı, çalışanların 1 yılda 12 ay yerine 15 veya 18 ay çalışmış kabul edilmesini sağlıyor. Böylece hem prim gün sayısı artıyor hem de emeklilik yaşı öne çekiliyor.
180 GÜN VE 90 GÜN AYRIMI
SGK, yapılan işin risk düzeyine göre iki farklı ek süre uyguluyor:
180 gün yıpranma hakkı: Maden işçileri, Türk Silahlı Kuvvetleri personeli, Emniyet, MİT, Sahil Güvenlik, ceza infaz koruma memurları ve radyoaktif işlerde çalışanlar.
90 gün yıpranma hakkı: Gazeteciler, TRT haber çalışanları, cam-çimento-döküm fabrikası personeli, termik santral işçileri, itfaiyeciler, diş hekimleri, eczacılar, hemşireler ve diğer sağlık çalışanları.
180 günlük grupta yer alanlar her yıl 6 ay, 90 günlük grupta yer alanlar ise her yıl 3 ay ek prim kazanıyor.