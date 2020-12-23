Bu mantarı koklayan kadın kendinden geçiyor!
Hawaii'de volkanik arazilerde yetişen ve nadir görülen bir mantar türünün yarattığı etki herkesi şaşırttı. Koklayan kadınları orgazm eden mantar bilim insanlarının da dikkatini çekti ve dikkat çekici araştırma sonuçlarına ulaşıldı.
Bilim adamları uzun araştırmalar sonucunda kadınların durup dururken orgazm olmasını sağlayan bir mantar keşfetti. Bu mantarlar yalnızca lav akıntıları üzerinde yetişiyor.
Kendilerini bilime adamış iki isim olan John Halliday ve Noah Soule, kadınların durup dururken orgazm olmasını sağlayan bir mantar keşfetti.
Aslında 2001 yılında keşfetmişlerdi desek daha doğru olur. Bu turuncu mantarın Hawaii'de bulunuşu 2001'de kayıtlara geçti.
Yapılan araştırmada, gönüllü katılımcıların yarısından fazlası kendiliğinden gelişen orgazmlar yaşadı ve mantar sporunda bulunan hormonumsu bileşiklerin, insanlarda ilişki sırasında salgılanan nörotransmitterler ile benzer olabileceği ortaya çıktı.