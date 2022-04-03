Bu mahallede yüzyıllardır ramazanda davul çalınmıyor! Çalan çarpılıyor, aklını kaybediyor! İşte gizemi...

Bir rivayete göre önceleri davul çalan bir kişinin gece aynı mahalledeki evinde yatmasına rağmen sabah 10 kilometre uzaklıkta bulunan Atıcılar Mahallesi'ndeki bir mezarlıkta kalktığı söyleniyor. Bunları duyan davulcular, Emirsultan Mahallesi'nde sahur vakti davul çalmıyor.