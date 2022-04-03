Bu mahallede yüzyıllardır ramazanda davul çalınmıyor! Çalan çarpılıyor, aklını kaybediyor! İşte gizemi...
BURSA'da ramazan ayında davul çalınmayan tek bir mahalle var. Peygamber soyundan geldiği bilinen Emirsultan Hazretleri'nin türbesinin bulunduğu Emirsultan mahallesinde davul çalanın başına gelmedik kalmıyor adeta çarpılıyor. Rivayetlere göre davullar patlıyor, aklını kaybediyor...
Bursa'da yüzyıllardır Emirsultan Hazretleri'nin türbesinin ve camisinin bulunduğu mahallede davul çalanların davulunun patladığı, tokat yediği, aklını kaybettiği ve farklı hallere büründüğü yönündeki rivayetlerden korkan davulcular, burada yaşayanları 'Pilava pilava' diye bağırıp zillerine basarak sahura kaldırıyor.
Merkez Yıldırım ilçesinde bulunan Emirsultan Hazretleri’nin türbesinin yanında camisinin olduğu ve kendi adının da verildiği Emirsultan Mahallesi'nde yıllardır vatandaşların sahura kalkması için davul çalınmıyor.
Bir rivayete göre önceleri davul çalan bir kişinin gece aynı mahalledeki evinde yatmasına rağmen sabah 10 kilometre uzaklıkta bulunan Atıcılar Mahallesi'ndeki bir mezarlıkta kalktığı söyleniyor. Bunları duyan davulcular, Emirsultan Mahallesi'nde sahur vakti davul çalmıyor.
Nüfusu yaklaşık 15 bin olan Emirsultan Mahallesi'nde oturan vatandaşların ’Pilava pilava’ diye seslenerek sahura uyandırıldığını belirten Emirsultan Mahallesi Muhtarı Yusuf Ziya Aydınlı, ''Ramazan ayında Emirsultan Mahallesi'nde kesinlikle davul çalınmıyor.