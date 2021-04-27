Bu mahallede toplu iftar ve sahur yemeği serbest! Dükkanlar sahura kadar açık
ERBİL'de sokak lezzetleriyle ünlü Tacil Mahallesi ramazanda iftardan sahura canlılığını koruyor. Ördek, güvercin, horoz, bıldırcın eti ve inek memesi gibi farklı lezzetler sunan mahalledeki lokantaların şehir dışından da konukları eksik olmuyor...
Irak’ın Erbil kentinde Türkmenlerin yoğun olarak yaşadıkları Tacil Mahallesi, sokak lezzetleri dolayısıyla ramazan ayında halkın iftardan sahura kadar keyifle vakit geçirdiği kentin en uğrak yerleri arasında yer alıyor. Tarihi Erbil Kalesi ve kent merkezine yakın konumu ve yeme-içme kültürüyle öne çıkan Tacil Mahallesi'nde ramazan akşamları ayrı bir yoğunluk yaşanıyor.
Tacil'e özgü ördek, güvercin, horoz, bıldırcın eti ve inek memesiyle ünlü mahallenin restoran ve çayhanelerine Erbillilerin yanı sıra şehir dışından da gelenler oluyor. Ramazan ayında restoranlarını öğleden sonra açan esnaf, iftar saatine kadar hazırlıklarını tamamlıyor.
Restoran ve kaldırımlara kurulu açık alandaki masalarda çorba, türlü kuş etleri ve soğuk ayranlarla iftarını yapan halk, yemeklerini yedikten sonra çayhanelerde sohbete dalarak akşam serinliğinin keyfini sürüyor.
İftardan sonra dışarı çıkan halkın uğrak yerlerinden Tacil'de sokak lezzetlerinin ekmeksiz atıştırmalık olarak tüketildiğini görmek de mümkün. Gece ilerleyen saatlerde hizmetin devam ettiği Tacil'de sokaklar sahur vaktinde de canlılığını koruyor.