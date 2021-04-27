Bu mahallede toplu iftar ve sahur yemeği serbest! Dükkanlar sahura kadar açık

Irak’ın Erbil kentinde Türkmenlerin yoğun olarak yaşadıkları Tacil Mahallesi, sokak lezzetleri dolayısıyla ramazan ayında halkın iftardan sahura kadar keyifle vakit geçirdiği kentin en uğrak yerleri arasında yer alıyor. Tarihi Erbil Kalesi ve kent merkezine yakın konumu ve yeme-içme kültürüyle öne çıkan Tacil Mahallesi'nde ramazan akşamları ayrı bir yoğunluk yaşanıyor.