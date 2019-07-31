Bu lokantayı görenler gözlerine inanamıyor! Etleri ütüde pişiriyorlar
ESKİŞEHİR 'de bir lokanta et pişirme yöntemiyle görenleri şaşkına çeviriyor. 30 yıldır eti ütüyle pişiren baba ve oğul, etin bu şekilde daha lezzetli olduğu söylüyor.
Eskişehir’in kendine has lezzetlerinden olan Balaban Kebabı, tadıyla parmakları ısırtıyor. Meşhur lezzet için önce pidenin üzerine köfte ve et yerleştirilirken ardından salça, yoğurt ve tereyağı ile lezzet ikiye katlanıyor.
Eskişehir’de Balaban Kebabı yapan bir işletmede ise tarif aynı olsa bile pişirme yöntemi oldukça şaşırtıyor. Diğer işletmelerin aksine kebapları ütüde pişiren baba ve oğul, 30 yıldır kendi buldukları bu yöntemle müşterilerini ağırlıyor.
Müşteriler Yolveren Sokak üzerinde bulunan mekanla özdeşleşen ütü ile kendilerine has bir deneyim sunan işletmeye oldukça talep gösteriyor.
Babasından gördüğü pişirme yöntemini devam ettiren Uğur Dağdeviren ise tıpkı kendi babası gibi bu birikimi oğluna aktararak uzun yıllar yaşatmak istiyor.