Bu lokantayı görenler gözlerine inanamıyor! Etleri ütüde pişiriyorlar

Eskişehir’de Balaban Kebabı yapan bir işletmede ise tarif aynı olsa bile pişirme yöntemi oldukça şaşırtıyor. Diğer işletmelerin aksine kebapları ütüde pişiren baba ve oğul, 30 yıldır kendi buldukları bu yöntemle müşterilerini ağırlıyor.