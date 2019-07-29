Bu lise öğrencisine bir anda ilham gelince şaşırtıcı icatlar yapıyor

Makine mühendisliği okumayı düşünen Yeşil, 2 ay içinde 3D yazıcı yaptı. Türkiye’de ürünlerin fiyatlarının pahalı olmasından dolayı yurt dışından 20-25 günde getirttiğini söyleyen Yeşil, sıfırının 5 bin ile 10 bin arasında olduğunu kendisinin ise bin liraya yaptığını söyledi. 17 yaşındaki 12. sınıf öğrencisi Selahattin Yeşil şu ifadeleri kullandı: Buna merak sardım. Bunu yapma aşamamda 1- 2 ay falan sürdü. Hepsinin tek tek Çin’den parçalarını sipariş ettirdim. Türkiye’de biraz pahalı olduğundan dolayı.

Bunun sıfırını, hazırını almaya kalkışsan 5 bin- 10 bin lira arası ama ben bunu bin liraya mal ettim. Şuan hiçbir sıkıntısı, onlardan bir farkı yok. Biraz teknik fark var. Başka hiçbir fark yok. Bunda zorlanmadım. 1 günde topladım hepsini. Sadece parçaları temin etmek Çin’den geldiği için o biraz uzun sürdü. 20-25 gün.