Bu lise öğrencisine bir anda ilham gelince şaşırtıcı icatlar yapıyor
AMASYA'nın Taşova ilçesinde lise son sınıf öğrencisi Selahattin Yeşil, yaptığı icatlarla şaşırtıyor. 'Bir anda ilham geliyor' diyen genç mucit, arkadaşlarına da sıradışı hediyeler yapmış.
Makine mühendisliği okumayı düşünen Yeşil, 2 ay içinde 3D yazıcı yaptı. Türkiye’de ürünlerin fiyatlarının pahalı olmasından dolayı yurt dışından 20-25 günde getirttiğini söyleyen Yeşil, sıfırının 5 bin ile 10 bin arasında olduğunu kendisinin ise bin liraya yaptığını söyledi. 17 yaşındaki 12. sınıf öğrencisi Selahattin Yeşil şu ifadeleri kullandı: Buna merak sardım. Bunu yapma aşamamda 1- 2 ay falan sürdü. Hepsinin tek tek Çin’den parçalarını sipariş ettirdim. Türkiye’de biraz pahalı olduğundan dolayı.
Bunun sıfırını, hazırını almaya kalkışsan 5 bin- 10 bin lira arası ama ben bunu bin liraya mal ettim. Şuan hiçbir sıkıntısı, onlardan bir farkı yok. Biraz teknik fark var. Başka hiçbir fark yok. Bunda zorlanmadım. 1 günde topladım hepsini. Sadece parçaları temin etmek Çin’den geldiği için o biraz uzun sürdü. 20-25 gün.
Yaptığı Eyfel Kulesini anlatan Yeşil, "Bu ortalama 25-30 dakika sürüyor. Sonra şu Eyfel Kulesini (Eiffel Tower) yaptım. Bunu da 4-5 saat civarı sürüyor. Sonra şurada bir tane büyük parça var. Bu daha yapım aşamasında bunu 2-2.5 günde yaptım tam olarak. Ama tam bitmedi. Yani yapım aşamasında. Motorlu uzaktan kumandalı olacak." dedi.
Yeşil drone yaptığını ve dronenin parçalarının hala Çin’den gelmediğini söyleyerek olunca onu da göstereceğini belirtti. Yeşil yaptıklarının tamamen ilham yoluyla olduğunu belirterek ekledi: "Bir anda böyle aklıma gelmesi lazım. Bir ilham gelmesi lazım. Yoksa düşünüp de yaptığım bir şey değil. Bir anda geliyor, yapmaya başlıyorum, işte yapınca da bunlar ortaya çıkıyor işte. Arkadaşlarıma falan anahtarlık, ne bileyim stres çarkı yapıp veriyorum. Çoğunu kendim yapıyorum mesela."
Yeşil'in annesi oğlu ile gurur duyuyor. İlk önce kendisine kimse güvenmemiş. Ama o yine de vazgeçmemiş. Çok başarışı bir çocuk olmadığını söylese de ailesi oldukça yetenekli görünüyor.