Bu laflar Acun Ilıcalı'ya mı? Şeyma Subaşı kitabında sevgilisini anlatırken yazdı

Acun Ilıcalı ile sürpriz bir şekilde boşandıktan sonra kitap çıkaran Şeyma Subaşı, kitabı dolayısıyla tepki alınca kitabı kendisinin değil bazı editörlerin yazdığını itiraf etmişti. Bu itirafla 'kitabı yazmayıp yazdırdığı ve ilk baştan beri bunu gizlediği için tepki alan Şeyma Subaşı, sevgilisiyle ilgili satırları ile öne çıktı.