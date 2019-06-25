Bu laflar Acun Ilıcalı'ya mı? Şeyma Subaşı kitabında sevgilisini anlatırken yazdı
Sadece Şeyma kitabını çıkaran Acun Ilıcalı'nın boşadığı eski eşi Şeyma Subaşı, kitabındaki itirafları ile gündeme oturdu. Sevgilisi DJ Guido'yla ilişkisini anlatırken yazdığı satırlar Acun'a gönderme olarak yorumlandı.
Acun Ilıcalı ile sürpriz bir şekilde boşandıktan sonra kitap çıkaran Şeyma Subaşı, kitabı dolayısıyla tepki alınca kitabı kendisinin değil bazı editörlerin yazdığını itiraf etmişti. Bu itirafla 'kitabı yazmayıp yazdırdığı ve ilk baştan beri bunu gizlediği için tepki alan Şeyma Subaşı, sevgilisiyle ilgili satırları ile öne çıktı.
Şeyma Subaşı sevgilisi DJ Guido’dan şu sözlerle bahsetti:
-Lüks ve kalabalık değil. Sadelik ve başbaşalık kalbimi doldurdu. Birbirimize iyi geliyoruz. Şimdi sevdiğim kişiyle elimizde cips, sadece konuşarak saatler geçiriyoruz. Buna şükrediyorum.
-Yaşadığım onca acıdan sonra sevdiğim kişi, karşısındaki kadının bir paket cipsle neden bu kadar mutlu olduğunu anlayamıyor.''
Subaşı'nın DJ Guido’dan bahsederken kullandığı ''Yaşadığım onca acıdan sonra...'' ifadesi sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Şeyma Subaşı’nın takipçileri bu sözlere, “Ne acısı çektin ki?” şeklinde tepki gösterdi. Bir çok kişi ise 'lüks ve kalabalık' sözüyle Acun Ilıcalı'ya gönderme yaptığına kanaat getirdi.