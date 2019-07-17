Bu kutular ölüm saçıyor! 16 günde 18 ölüm
ADANA'da bir depoya düzenlenen operasyonda 2 bin 395 litre etil alkol ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte 8 kişinin ölümüne neden olan metil alkol zehirlenmeleri üzerine kaçak alkol satışı yapanlara yönelik çalışma başlattı. Ekipler, etil alkol satışı yapıldığı tespit edilen bir depoya baskın düzenledi.
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Antifrizli cam suyu kolileri
Depoda yapılan aramalarda "antifrizli cam suyu" ibareli koliler içerisinde üzerinde "tıbbi kullanım amaçlı etil alkol" yazan 2 bin 395 litre etil alkol ele geçirildi.
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Operasyonda gözaltına alınan iki şüpheli sağlık kontrolünün ardından Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
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1 ay içinde 18 ölüm
Son bir ayda Mersin'de 9, Adana'da 8, Niğde'de 1 kişi metil alkol zehirlenmesi nedeniyle hayatını kaybetmişti.
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