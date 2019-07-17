Bu kutular ölüm saçıyor! 16 günde 18 ölüm

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte 8 kişinin ölümüne neden olan metil alkol zehirlenmeleri üzerine kaçak alkol satışı yapanlara yönelik çalışma başlattı. Ekipler, etil alkol satışı yapıldığı tespit edilen bir depoya baskın düzenledi.