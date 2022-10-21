Bu kulaklar bunları da duydu! Seda Sayan yumurtalıklarını satışa çıkardı!

2. Sayfa programına telefonla bağlanan Seda Sayan, dondurttuğu yumurtalarını satışa çıkaracağını söyledi. Çocuk sahibi olmakla ilgili konuşan 59 yaşındaki Sayan, "Muhabir arkadaşım 'Bu evliliği çocukla taçlandırmayı düşünüyor musunuz?' diye sordu. Ben de benim bir yavrum, Çağlar'ın da bir yavrusu var. Biz bu işi kapattık dedim. Ben 20 sene önce yumurtalarımı dondurttum.''