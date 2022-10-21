Bu kulaklar bunları da duydu! Seda Sayan yumurtalıklarını satışa çıkardı!
Kendisinden 25 yaş küçük Çağlar Ökten ile geçtiğimiz aylarda evlenen Seda Sayan, çocuk düşünmediklerini ve 20 yıl önce yumurtalıklarını dondurduğunu söyledi. Sayan, şimdi de yumurtalıklarını NFT olarak satışa çıkaracağını söyledi.
Kendisinden 25 yaş küçük olan meslektaşı Çağlar Ökten ile yaklaşık 7 ay önce nikah masasına oturan Seda Sayan, çocuk açıklamasıyla gündeme geldi.
Ökten ile çocuk sahibi olmak istemediklerini belirten Sayan, 20 yıl önce dondurttuğu yumurtaları hakkında konuştu.
2. Sayfa programına telefonla bağlanan Seda Sayan, dondurttuğu yumurtalarını satışa çıkaracağını söyledi. Çocuk sahibi olmakla ilgili konuşan 59 yaşındaki Sayan, "Muhabir arkadaşım 'Bu evliliği çocukla taçlandırmayı düşünüyor musunuz?' diye sordu. Ben de benim bir yavrum, Çağlar'ın da bir yavrusu var. Biz bu işi kapattık dedim. Ben 20 sene önce yumurtalarımı dondurttum.''
''Gençken dondurulduğunda hiçbir şey olmuyor. Yaş ne olursa olsun sağlıklı yumurtalık anneye enjekte edildiğinde gebelik mümkün oluyor. Benim onları kullanmama gerek kalmayacağı için yumurtaları satarım" dedi.