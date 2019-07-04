Bu koyunların doğmamış kuzuları için sıra veriliyor

Bu koyunların doğmamış kuzuları için sıra veriliyor

Bursa’nın Yenişehir ilçesinde dünyanın en iyi etçi ve damızlık küçükbaş hayvanları arasında gösterilen Alman Karakafa (Schwarzkopf) damızlık koyun bakan üretici; taleplere yetişemezken, doğmamış kuzuları için bile sıra veriyor.

Bu koyunların doğmamış kuzuları için sıra veriliyor - Sayfa 1

Türkiye’nin hayvancılıkta önemli merkezlerinden birisi olan Yenişehir’de damızlık Alman Karakafa (Schwarzkopf) çiftliğinde yetişen hayvanlar et verimini yüzde 30 arttırıyor. 

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Bu koyunların doğmamış kuzuları için sıra veriliyor - Sayfa 2

Çiftlik sahibi Oktay Öztürk, “Dünyada etçil ve damızlık ırkı olarak Alman Karakafa (Schwarzkopf) koyunu en verimli hayvanlar arasında gösteriliyor. 

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Bu koyunların doğmamış kuzuları için sıra veriliyor - Sayfa 3

Biz de çiftliğimizde bu ırkı besliyoruz. Türkiye’nin birçok ilinden küçükbaş hayvan bakıcıları bizlerden damızlık koç ve kuzu talep ediyorlar. 

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Bu koyunların doğmamış kuzuları için sıra veriliyor - Sayfa 4

Bu hayvanın en büyük özelliklerinden biri etçil ırk olmasıdır, melezleme çalışmalarından çıkan kuzularda et randımanını yüzde 30 civarında arttırıyor. Bir diğer özelliği ise diğer yerli ırk kuzular 100 günde 45 kiloya ulaşırken Alman Karakafa kuzuları 100 günde 60 kilo civarına ulaşıyor.

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