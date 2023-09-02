Bu köyün üzerine 7 yıldır taş yağıyor! Geceleri bile uyuyamayan vatandaşlar 'can güvenliğimiz yok' diyor
Denizli'nin Honaz ilçesinde 2016 yılında kurulan taş ocağı kurulduğu günden bu yana mahalleye yağdırdığı taşlarla vatandaşları tedirgin ediyor. Can güvenliğinin olmadığını söyleyen mahalleli geceleri uyuyamıyor.
Denizli’nin Honaz ilçesine bağlı Aşağıdağdere Mahallesi’nde ‘Kel kaya’ dağında bulunan taş ocağı sorununa yıllardır çözüm bulunamazken, vatandaşlar her gün ölüm korkusuyla yaşamaya devam ediyor. Mahalle ile taş ocağı arasında kuş uçuşu olarak yaklaşık 250 metre mesafe bulunuyor.
Geçtiğimiz yıllarda taş ocağında yapılan kontrollü patlatmada 2 Mayıs 2016’da Fatma Aylak’ın evinin yanında kullandığı deposuna büyük bir kaya parçası düşmüştü. 2 Aralık 2019 yılında ise mahallede bulunan futbol sahasına 17.00 sıralarında patlatma neticesinde 3 metre yüksekliğinde, 4 metre genişliğinde kaya kütlesi düştü.
Taş ocağında hemen hemen her gün yapılan taş kırım ve planlı patlatmalarda korku yaşayan vatandaşlar, kaya parçalarının ne zaman düşeceğini tahmin edemezken korunmak için neredeyse saklanıyor.
21 Ağustos 2023 Pazartesi günü yapılan patlatmada ise bir kaya parçası evin 10 metre yakınında kaldığı tespit edildi. Şu ana kadar evlerde oluşan maddi zararların dışında her an gibi bir ölüm olayı gerçekleşmemiştir.