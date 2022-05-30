Bu köye teknoloji girmedi! Geleneksel yöntemlerle tarım yapıyorlar
Adana Kozan'da geleneksel tarım aletleriyle buğday hasadı yapıyorlar. Bu sene verim olmadığını söyleyen vatandaşlar "Devletimiziden destek olsa daha çok üretiriz" diyorlar.
Adana’nın Kozan ilçesinde çiftiler, tarım araçlarının ulaşamadığı bölgede sıcaklara aldırmadan geleneksel tarım aletleriyle buğday hasadını gerçekleştiriyor.
İlçeye bağlı 900 rakımdaki Karanebili Mahallesinde çiftçiler, sarp arazilere ektikleri buğdayı hasat etmeye başladı.
Tarım araçlarının gidemediği bölgede ellik ve orak hasat yapan çiftçiler, bu yıl 39 gün boyunca yağış almaması nedeniyle buğday veriminin düşük olduğunu söyledi.
Atalarının yöntemiyle tarım yaptıklarını anlatan Mustafa Karanfiloğlu, “Burada emekli olan kişiler tarım uğraşıyor. Köyümüzde genç olsa devletimizden destek olsa genç çiftçiler ile daha çok üretiriz. Bu yıl verim düşük" dedi.