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Bu köye teknoloji girmedi! Geleneksel yöntemlerle tarım yapıyorlar

Bu köye teknoloji girmedi! Geleneksel yöntemlerle tarım yapıyorlar

Adana Kozan'da geleneksel tarım aletleriyle buğday hasadı yapıyorlar. Bu sene verim olmadığını söyleyen vatandaşlar "Devletimiziden destek olsa daha çok üretiriz" diyorlar.

Bu köye teknoloji girmedi! Geleneksel yöntemlerle tarım yapıyorlar

Adana’nın Kozan ilçesinde çiftiler, tarım araçlarının ulaşamadığı bölgede sıcaklara aldırmadan geleneksel tarım aletleriyle buğday hasadını gerçekleştiriyor.

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Bu köye teknoloji girmedi! Geleneksel yöntemlerle tarım yapıyorlar

İlçeye bağlı 900 rakımdaki Karanebili Mahallesinde çiftçiler, sarp arazilere ektikleri buğdayı hasat etmeye başladı.

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Bu köye teknoloji girmedi! Geleneksel yöntemlerle tarım yapıyorlar

Tarım araçlarının gidemediği bölgede ellik ve orak hasat yapan çiftçiler, bu yıl 39 gün boyunca yağış almaması nedeniyle buğday veriminin düşük olduğunu söyledi.

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Bu köye teknoloji girmedi! Geleneksel yöntemlerle tarım yapıyorlar

Atalarının yöntemiyle tarım yaptıklarını anlatan Mustafa Karanfiloğlu, “Burada emekli olan kişiler tarım uğraşıyor. Köyümüzde genç olsa devletimizden destek olsa genç çiftçiler ile daha çok üretiriz. Bu yıl verim düşük" dedi.

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