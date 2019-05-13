Bu köye kimse dokunamıyor! Üniversitelilerin çektiği fotoğraf kabusları oldu

Bu yanlıştan bir an önce dönülmesi gerektiğini ifade eden Delibalılar Köyü Muhtarı Şahmeran Ay, şunları anlattı:

-"Köyümüzün evleri SİT alanı ilan edilip Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu tarafından koruma altına alınmış. Bu evler koruma altındaysa restore etmeleri gerekmez mi? Evler yıkılıyor. Kimse bir şey yapamıyor. Yıkılan evin molozunu da kaldıramıyoruz. Şu an köyde 10 tane yıkılmış bina var.