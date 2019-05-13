Bu köye kimse dokunamıyor! Üniversitelilerin çektiği fotoğraf kabusları oldu
BURSA Orhaneli ilçesi Deliballılar köyü sıra dışı bir 'talihsizlikle' gündemde . Herşey 10 yıl önce köye gelen üniversite öğrencileri ile başladı. Evlerin fotoğraflarını çeken öğrenciler, köyün yok oluş sürecini başlattı.
Deliballılar köyü göz göre yok oluyor. Sebebi ise kimsenin tadilat için evlere dokunamaması. Herşey 10 yıl önce köye gelen üniversite öğrencilerinin çektiği fotoğraflarla başlamış. Kültür bakanlığı fotoğrafları görüp köy için bir karar almış.
Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu Orhaneli ilçesi Deliballılar köyünü SİT alanı ilan etmiş. Evleri tarihi eser statüsüne alan kurul, orjinali dışındaki restorasyonu yasaklamış. Köylüler ise evlerin tarihi olmadığında ısrarlı.
Şu an köyde 10 ev yıkılmış ve harap vaziyette duruyor. Köylüler SİT alanı olduğu için molozları kaldırıp yerine yeni ev yapamıyor. İşin içinden çıkamayan köylülerin yarısı köylerini terk edip şehre taşınmak zorunda kaldı.
Bu yanlıştan bir an önce dönülmesi gerektiğini ifade eden Delibalılar Köyü Muhtarı Şahmeran Ay, şunları anlattı:
-"Köyümüzün evleri SİT alanı ilan edilip Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu tarafından koruma altına alınmış. Bu evler koruma altındaysa restore etmeleri gerekmez mi? Evler yıkılıyor. Kimse bir şey yapamıyor. Yıkılan evin molozunu da kaldıramıyoruz. Şu an köyde 10 tane yıkılmış bina var.