Bu köyde herkes Türk gibi yaşıyor! Sebebi herkesi şaşırttı
BELÇİKA'nın Faymonville köyünde hiçbir Türk yaşamadığı halde, köy asırlardır 'Türk Köyü' olarak anılıyor.
Belçika'nın Almanya sınırındaki Arden Dağları bölgesinde bulunan bu köyün ismi Faymonville. Köyün meydanında, Belçika ve Valonya otonom bölgesi bayraklarının yanında Türk bayrağı da dalgalanıyor. Köyün merkezinde bulunan ve şu an kütüphane olarak kullanılan binanın girişindeki mermerin üzerinde oyulmuş ay yıldız, binanın içindeyse camlara işlenmiş Türk bayrağı motifleri dikkati çekiyor.
Bu kadar Türklüğü simgeleyen objelerin ardından burada nasıl Türk olmaz diyebilirsiniz. O konu hakkındaki bilgiyse şöyle… Türklerin yaşamadığı Faymonville köyüne 'Türk köyü' denilmesiyle ilgili, 8'inci yüzyıla dayanan çeşitli rivayetler bulunuyor.
Saldırmazlık anlaşması: Öncelikle köyün bu günlere kadar gelmesinin nedeni köyün yaşlıları tarafından 2. Dünya Savaşı ile ilgili verdikleri çok ilginç bir anektod tarafından açıklanıyor. Yaşlıların dediklerine göre Alman orduları 2. Dünya Savaşı sırasında köyün girişindeki Türk bayrağından dolayı bu köye zarar vermezler çünkü Türkiye ile saldırmazlık anlaşması vardır.
Köyün bu ismi alması hakkında birçok söylem bulunuyor. Bu söylemlerin içinde köylüler tarafından kabul edilenler ise şöyle… 16.yy'da Osmanlılarla savaşmak için yardım adında kilise tarafından para toplanırken, Feymonville köylüleri diğer Valon (Belçika'nın içinde otonom bir bölge) köylerinin aksine Lüksemburg Düşesliğine bağlı oldukları için ödeme yapmayı reddetmişler.