Bu köy atadan dededen dilenci! Yine ortaya çıktılar yıllık kazançları dudak uçuklatıcı
ADANA'nın Kozan ilçesine bağlı Turgutlu Köyü, dilenerek elde ettikleri mal varlıklarıyla yine gündemde. 'Atadan Dilenci Köy' olarak bilinen Turgutlular, bu kez Ankara'da ortaya çıktı. Turgutlu köyünden Ankara'ya giden 5 kişilik dilendiricilik çetesi, 94 yaşındaki yatalak yaşlı kadın ile engelli ve çocuğu dilendirirken yakalandı. 'Dilenci Köy'lü 5 kişilik çetenin yıllık kazancının 3 milyon lira olduğu belirlendi.
Atadan dilenci köy olarak tanınan Adana'nın Kozan ilçesine bağlı Turgutlu Köyü, bir kez daha gündemde. Ankara Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, ekonomik durumu iyi olmayan kişilerin banka hesaplarında yüklü miktarlarda işlem yapıldığını tespit etti. Mali polis, araştırmayı derinleştirdiğinde vatandaşların manevi duygularını istismar ederek halkın yoğun olarak bulunduğu yerlerde engelli ve çocukları dilendiren çeteyi belirledi. Ekiplerin, 3 ay süren takip sonucunda belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlenerek 5 kişi gözaltına alındı.
94 yaşındaki kadını el arabasında dilendirdiler
Çete üyelerinin kendisini tek başına idare edemeyen 94 yaşındaki yatalak yaşlı kadını el arabası veya tekerlekli sandalye vasıtasıyla ve engelli ile çocukları dilendirdikleri tespit edilirken kendilerini ihtiyaç sahibi göstermek için kıyafetlerini eski, yırtık, kirli kıyafetlerle değiştirdikleri ortaya çıktı.
Trafik ışıklarında dilencilik yaptırarak yaya ve araç güvenliğini tehlikeye soktukları gibi para vermek istemeyen vatandaşların araçlarına zarar verdikleri tespit edildi. Ayrıca çete üyelerinin polis ya da zabıtaları gözetlemek amacıyla gözcülük yaptıkları belirlendi.
Yıllık gelirleri 3 milyon lira
Dilendiriciler toplamış oldukları paraları gün sonunda çete üyeleri teslim ederken bu miktarın günlük 2 bin ile 2 bin 500 lira olduğu ve her gün düzenli olarak PTT ve banka hesaplarına yatırıldıkları tespit edildi.