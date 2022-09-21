Bu köy atadan dededen dilenci! Yine ortaya çıktılar yıllık kazançları dudak uçuklatıcı

Atadan dilenci köy olarak tanınan Adana'nın Kozan ilçesine bağlı Turgutlu Köyü, bir kez daha gündemde. Ankara Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, ekonomik durumu iyi olmayan kişilerin banka hesaplarında yüklü miktarlarda işlem yapıldığını tespit etti. Mali polis, araştırmayı derinleştirdiğinde vatandaşların manevi duygularını istismar ederek halkın yoğun olarak bulunduğu yerlerde engelli ve çocukları dilendiren çeteyi belirledi. Ekiplerin, 3 ay süren takip sonucunda belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlenerek 5 kişi gözaltına alındı.