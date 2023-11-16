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Bu kez Niğde semalarında görüldü!

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
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Bu kez Niğde semalarında görüldü!

Niğde semalarında mercek bulutu görüldü. Gökyüzünde oluşan çok katmanlı mercek bulutu, bir müddet sonra dağıldı.

Bu kez Niğde semalarında görüldü!

 Niğde semalarında mercek bulutu görüldü. Mercek bulutları, güçlü hava akımlarının dağ veya tepe gibi engelle karşılaşmasıyla oluşuyor.

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Bu kez Niğde semalarında görüldü!

Havanın içindeki nem oranı yeterince yüksekse yukarı ve aşağı yönlü hava hareketi sırasında basınç ve sıcaklık değişiminden dolayı su buharı yoğunlaşıp tekrar buharlaşıyor ve mercek şeklindeki bulut oluşuyor.

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Bu kez Niğde semalarında görüldü!
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