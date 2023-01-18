Bu kez gelen itiraflar değil kendisi şoke etti! Esra Ezmeci'nin hamilelik pozu olay oldu
Sosyal medyayı aktif olarak kullanan ve son dönemde kendisine gelen sorulara verdiği yanıtlarla adından söz ettiren Esma Ezmeci, hamilelik pozunu yayınladı. Esra Ezmeci'nin hamilelik pozunu yayınlamasının ardından yıllar içindeki değişimini görenler gözlerine inanamadı.
Ünlü psikolog Esra Ezmeci, sosyal medya hesabı üzerinden kendisine gelen enteresan soruları yanıtlamaya devam ederken son paylaşımı büyük beğeni aldı.
Geçtiğimiz aylarda TV programı yapan ancak reytingler sebebiyle 3 ayın ardından programı yayından kaldırılan Esra Ezmeci, sosyal medya hesabını aktif bir şekilde kullanmaya devam ediyor.
Psikolog ve sunuculuğun yanı sıra bir anne olan Esra Ezmeci, sosyal medya hesabından 15 yaşına giren oğlunun doğum gününü kutladı.
Bebekliğinden itibaren bugüne kadar olan fotoğraflarını paylaştığı oğluna hamile olduğu dönemden de fotoğraf paylaşmayı ihmal etmedi.