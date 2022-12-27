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Bu kez bir erkek kadının tacizine uğradı! Rapçi Sefo bir kadın popomu elleyip beni...

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Bu kez bir erkek kadının tacizine uğradı! Rapçi Sefo bir kadın popomu elleyip beni...

Rapçi Sefo, Almanya'daki konserinin bitiminde hiç beklemediği bir durumla karşılaştı. Bir kadın hayranı, ünlü rapçiyi sahneden inerken taciz etti. Sefo'nun, taciz anlarını anlattığı paylaşımı sosyal medyada çok konuşuldu.

Bu kez bir erkek kadının tacizine uğradı! Rapçi Sefo bir kadın popomu elleyip beni...

Şarkılarıyla geniş bir hayran kitlesine sahip olan Sefo, yurt dışı konserlerine bir yenisini daha ekledi.

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Bu kez bir erkek kadının tacizine uğradı! Rapçi Sefo bir kadın popomu elleyip beni...

Almanya'nın Nürnberg kentine giden 24 yaşındaki rapçi, konser esnasında yaşadığı bir olayı anlattı.

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Bu kez bir erkek kadının tacizine uğradı! Rapçi Sefo bir kadın popomu elleyip beni...

Ünlü rapçi, konserin bitişi esnasında kadın bir hayranının tacizine uğradığını ifade etti.

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Bu kez bir erkek kadının tacizine uğradı! Rapçi Sefo bir kadın popomu elleyip beni...

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Sefo, o kadına "hakkını helal etmediğini" söyledi.

SEFO YAŞADIĞI TACİZİ ŞÖYLE ANLATTI...

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