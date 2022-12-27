Bu kez bir erkek kadının tacizine uğradı! Rapçi Sefo bir kadın popomu elleyip beni...
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Rapçi Sefo, Almanya'daki konserinin bitiminde hiç beklemediği bir durumla karşılaştı. Bir kadın hayranı, ünlü rapçiyi sahneden inerken taciz etti. Sefo'nun, taciz anlarını anlattığı paylaşımı sosyal medyada çok konuşuldu.
Şarkılarıyla geniş bir hayran kitlesine sahip olan Sefo, yurt dışı konserlerine bir yenisini daha ekledi.
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Almanya'nın Nürnberg kentine giden 24 yaşındaki rapçi, konser esnasında yaşadığı bir olayı anlattı.
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Ünlü rapçi, konserin bitişi esnasında kadın bir hayranının tacizine uğradığını ifade etti.
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Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Sefo, o kadına "hakkını helal etmediğini" söyledi.
SEFO YAŞADIĞI TACİZİ ŞÖYLE ANLATTI...
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