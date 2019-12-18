Bu kez Ataşehir'de ortaya çıktı en az bin TL'lik para zarfları dağıttı

Mahallede yaşayanlardan Aslan Kutluay, "Ben dükkanımdaydım. Buraya geldiğimde öğrendim. Çocuklar toplanmıştı. Her birinde para vardı. 100 ile 300 TL arasında para vermiş. Okuyan çocukların burslarını karşılamış. Zarflarda bin, bin 500 TL koymuş. Arabanın arkasında çantalarla para doluymuş. Çantaları açarak paraları dağıtmış. Kiracılar ve bakkala borçları olanlara vermiş. Bu devirde halen böyle insanlar var. Gizemli insan. Kimse görmemiş. Merak ediyorum. Böyle insanlar iyi ki var. Bu insanlar olduğu sürece Türkiye Cumhuriyeti’nde sırtımız yere gelmez. Parası olup saklayanlar bence bu adamdan ders almalı. Örnek almalılar" dedi.