Bu kez Ataşehir'de ortaya çıktı en az bin TL'lik para zarfları dağıttı
İSTANBUL'da birçok ilçede gecekondu mahallelerinde içerisinde bin TL bulunan zarfları dağıtan ve kendisine 'Robin Hood' adı verilen hayır sever işadamı, geçtiğimiz günlerde Ataşehir'de ortaya çıktı.
İstanbul Hasköy, Başakşehir Şahintepesi, Tuzla Mimar Sinan Mahallesi’ndeki gece kondularda oturan dar gelirli ailelere zarf içerisinde para dağıtan ve 'Robin Hood' adı verilen hayırsever işadamı bu kez Ataşehir Yenisahra’da ortaya çıktı. Hafta sonu lüks rezidansların hemen arkasında bulunan gecekondu mahallesine giden işadamı ve yanında bulunan yaklaşık 10 kişi, sokaklara dağılarak gecekonduda oturanlara içerisinde en az bin TL bulunan zarfları dağıttı.
Çocuklara da 100 ile 300 TL arasında harçlık veren işadamının bazı bakkallara da giderek, borç listesinde isimleri yer alan dar gelirlilerin tüm borçlarını ödediği öğrenildi.
Mahallede yaşayanlardan Aslan Kutluay, "Ben dükkanımdaydım. Buraya geldiğimde öğrendim. Çocuklar toplanmıştı. Her birinde para vardı. 100 ile 300 TL arasında para vermiş. Okuyan çocukların burslarını karşılamış. Zarflarda bin, bin 500 TL koymuş. Arabanın arkasında çantalarla para doluymuş. Çantaları açarak paraları dağıtmış. Kiracılar ve bakkala borçları olanlara vermiş. Bu devirde halen böyle insanlar var. Gizemli insan. Kimse görmemiş. Merak ediyorum. Böyle insanlar iyi ki var. Bu insanlar olduğu sürece Türkiye Cumhuriyeti’nde sırtımız yere gelmez. Parası olup saklayanlar bence bu adamdan ders almalı. Örnek almalılar" dedi.
Mahallede oturan Zehra Kutluay (60), "Bana bir zarf verdi. Bir milyar çıktı. (Bin TL) Çok sevindim. Allah onu da sevindirsin. Allah daha da versin. Ne dileği varsa Allah ona da versin” dedi.